Arabia Saudyjska po ładnej grze przegrywa z Urugwajem. Dziecinnie łatwy gol Suareza

Środa 20 czerwca na mundialu w Rosji zapowiadana była jako trzy „mecze do jednej bramki”. Faworyci mieli rozjeżdżać słabszych przeciwników, a kibice mieli oglądać trening strzelecki zamiast typowej gry w piłkę. Zamiast tego po raz kolejny w trakcie tego mundialu mogliśmy obserwować niemoc faworytów. Ani Portugalia w meczu z Marokiem, ani Urugwaj w spotkaniu z Arabią Saudyjską nie zachwyciły. Przeciwnie, to drużyny z Afryki grały z większym polotem i tworzyły liczne sytuacje podbramkowe. Co z tego, skoro obie przegrały.

Arabia Saudyjska uległa Urugwajowi po golu Luisa Suareza z 23 minuty spotkania. Było to bez wątpienia jedno z najłatwiejszych trafień w karierze tego zawodnika. Przy zaskakująco biernej postawie obrońców przeciwnika Suarez dołożył tylko nogę do dośrodkowania z rzutu rożnego Carlosa Sancheza i z najbliższej odległości pokonał bezradnego bramkarza Saudyjczyków. Oczywiście, widzieliśmy już piłkarzy marnujących i takie okazje, choćby w tym meczu – Hattan Sultan Babhir przestrzelił z odległości 5 metrów od bramki.