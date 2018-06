NA ŻYWO: Argentyna - Chorwacja

Argentyna i Chorwacja to faworyci do awansu z grupy D na Mistrzostwach Świata w Rosji. Tak wygląda to „na papierze” , ale ostatni mecz „Albicelestes” z debiutującą na mundialu Islandią pokazał, że faworyci wcale nie mają łatwiej i nie dostają punktów za darmo.

Argentyna znowu będzie faworytem w czwartkowym starciu, ale nie może zlekceważyć Chorwacji, która w swojej kadrze ma graczy z czołowych europejskich klubów. To m.in. Luka Modrić z Realu Madryt, Ivan Rakitić z Barcelony oraz Mario Mandżukić z Juventusu Turyn.

Przewidywane składy:

Argentyna: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Meza, Acuna - Messi, Aguero, Pavon.

Chorwacja: Subasić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitić, Badelj - Brozović, Modrić, Perisic - Mandzukic​.

Gdzie oglądać mecz Argentyna - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu Argentyna - Chorwacja będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na boisku w Niżnym Nowogrodzie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl.

