Skandaliczna oferta Burger Kinga. Darmowe burgery za zajście w ciążę z piłkarzem

Jak podaje Sky News, oferta Burger Kinga była reklamowana między innymi w rosyjskich mediach społecznościowych. Kobieta, której udałoby się zajść w ciążę z piłkarzem grającym na Mistrzostwach Świata w Rosji, dostałaby od sieci restauracji fast food prezent w postaci darmowych burgerów Whopper do końca życia.

Reakcje na reklamę

Powodzenie w miłosnych łowach miało być przede wszystkim na chwałę Rosji. Według rozumowania Burger Kinga, dzieci z takich związków otrzymałyby „najlepsze geny piłkarskie” i „zapewniłyby sukces rosyjskiej drużyny w następnych pokoleniach” .

Kampania firmy osiągnęła efekt odwrotny od zamierzonego i na sieciówkę spadła fala krytyki. Burger Kingowi zarzucono, że oferta skierowana do Rosjanek jest seksistowska i poniżająca. Firma zamieściła na portalu VKontakte oświadczenie, w którym przeprosiła za swoją kampanię, którą sama określiła za „zbyt obraźliwą”. „Jesteśmy wdzięczni za opinie i chcemy poinformować, że usunęliśmy już wszystkie materiały związany z tą ofertą” – napisało w komunikacie.

Seks z kibicami

Przypomnijmy, wcześniej w Rosji rozgorzała dyskusja po tym, jak deputowana Tamara Pletniowa przestrzegała Rosjanki przed kontaktami seksualnymi z kibicami z zagranicy. Według deputowanej, fakt, że Rosja jest gospodarzem Mistrzostw Świata, może zwiększyć liczbę młodych kobiet, które zachodzą w ciążę. Pletniowa ma nadzieję, że jej ostrzeżenie „rozjaśni coś w głowie kobiet odnośnie obcokrajowców”. Polityk w swojej argumentacji odwoływała się do Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, w trakcie których Rosjanki miewały kontakty seksualne z cudzoziemcami. Kibice wracali do swoich ojczyzn, a kobiety były zmuszone do samodzielnego wychowywania dzieci.

Czytaj także:

Czy Rosjanki mogą uprawiać seks z kibicami z innych krajów? Głos zabrał rzecznik Kremla