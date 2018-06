Polscy piłkarze mają nowy hit. „Nuta się przyjęła”

Argentyna pod ścianą w starciu faworytów. Chorwacja może...

Argentyna i Chorwacja to faworyci do awansu z grupy D na Mistrzostwach Świata w Rosji. Tak wygląda to na papierze, ale ostatni mecz „Albicelestes” z debiutującą na mundialu Islandią pokazał, że faworyci wcale nie mają łatwiej i nie...