Mundial 2018. Znany piosenkarz okradziony, stracił niemal 3 mln zł

Maluma przebywa od pewnego czasu w Rosji, gdzie kolumbijska reprezentacja gra na Mistrzostwach Świata. Artysta zatrzymał się w hotelu Four Seasons nieopodal Placu Czerwonego w Moskwie. Jak podaje agencja Reutera, we wtorek 19 czerwca, czyli w dniu meczu z Japonią, ktoś włamał się do apartamentu zajętego przez Malumę.

Będzie śledztwo w sprawie

Złodziej ukradł wiele kosztowności, w tym torbę Louis Vuiton, 11 luksusowych zegarków, biżuterię firmy Cartier oraz 10 par okularów wysadzanych diamentami i perłami. Artysta oszacował szaty na 785 tys. dolarów, czyli mniej więcej 3 mln zł.

Moskiewska policja wszczęła już śledztwo w sprawie tego incydentu. Rzeczniczka hotelu powiedziała agencji Reutera, że kwestia bezpieczeństwa gości jest traktowana bardzo poważnie. Jeszcze tego samego dnia Maluma napisał w mediach społecznościowych, że jedzie do Sarańska, gdzie Kolumbia grała z Japonią. Przypomnijmy, drużyna z Ameryki Południowej gra w grupie z Polską, z którą zmierzy się 24 czerwca o godz. 20.

Maluma jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów latynoskich. Jego piosenki cieszą się dużą popularnością na YouTube. Kilka utworów z jego udziałem ma ponad miliard wyświetleń. Artysta nagrywał m.in. z Shakirą i Ricky Martinem.