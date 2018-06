Brazylia musi wygrać, a Neymar ma coś do udowodnienia. Dzisiaj mecz z Kostaryką

Los skojarzył Brazylię i Kostarykę w grupie E, gdzie grają jeszcze Szwajcaria i Serbia. W pierwszych spotkaniach tych drużyn na Mistrzostwach Świata w Rosji Canarinhos niespodziewanie zremisowali ze Szwajcarią, a Kostaryka przegrała z Serbami 0:1. Choć wynik drugiego spotkania nie był zaskoczeniem, to wpadka Brazylijczyków i strata punktów w meczu z „Czerwonymi Krzyżowcami” to duża niespodzianka. Podczas meczu ze Szwajcarią wszystkie oczy były zwrócone na Neymara. To właśnie powracający do zdrowia po kontuzji zawodnik PSG czarował w towarzyskim meczu z Austrią, który Brazylia rozegrała tuż przed mundialem. Wydawało się, że spotkanie z europejską drużyną będzie idealną okazją dla gwiazdy Canarinhos, by pokazać swoje umiejętności i dobrze rozpocząć turniej. Było zupełnie inaczej, ponieważ Szwajcarzy nie pozwalali grać Neymarowi. Napastnik Canarinhos raz po raz był faulowany, a rywale skutecznie odbierali mu ochotę do gry. Całemu zespołowi zabrakło także zdecydowania i elementu zaskoczenia, przez co Brazylijczycy stracili punkty i teraz nie mogą pozwolić sobie na więcej wpadek podczas zmagań grupowych.

Kostaryka gra o wszystko

Na przeciwległym biegunie znajduje się Kostaryka. „Los Ticos” sprawili sensację podczas poprzedniego turnieju rozgrywanego w Brazylii, gdzie najpierw wyszli z pierwszego miejsca z grupy, w której przyszło im grać z Anglią, Włochami i Urugwajem, a później dotarli aż do ćwierćfinału, gdzie ulegli Holandii w rzutach karnych. Solidna drużyna prowadzona przez Oscara Ramireza nie jest wprawdzie uznawana za jednego z faworytów rosyjskiego turnieju, ale z pewnością nie wolno jej lekceważyć. Porażka z Serbią sprawiła, że Kostaryka z Canarinhos rozegra „mecz o wszystko”. To sprawia, że spotkanie tych drużyn zapowiada się niezwykle ciekawie.

Przewidywane składy

Brazylia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

Kostaryka: Keylor Navas, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas, Marco Urena.

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Kostaryka?

Mecz Brazylii z Kostaryką rozpocznie się 22 czerwca o godz. 14. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania zostanie przeprowadzona we Wprost.pl. Transmisję meczu przeprowadzi TVP1. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 13:50.