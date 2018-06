Kompromitacja wicemistrzów świata! Chorwacja już świętuje awans

Faule, błędy i zmarnowane szanse - tak w skrócie można opisać pierwszą połowę meczu Argentyna - Chorwacja. Od pierwszych minut widać było, że obie ekipy mają o co walczyć, jednak piłkarzom zdecydowanie brakowało chłodnej głowy w kluczowych momentach. W 5. minucie spotkania Ivan Perisić po indywidualnej akcji uderzył lewą nogą na dalszy słupek, ale świetnie odbił piłkę Wilfredo Caballero. Argentyńczycy sprawiali trochę lepsze wrażenie w ofensywie, ale drogo mógł ich kosztować błąd popełniony przez bramkarza. W 20. minucie Caballero nieodpowiedzialnie zagrał krótką piłkę do swojego kolegi. Błyskawicznie znalazł się przy niej Mario Mandżukić, jednak gracz Juventusu nie potrafił wykorzystać prezentu od rywali.

„Albicelestes” też mieli szansę, by prezent od rywali zamienić na gola, ale do pustej bramki w 30. minucie nie trafił Enzo Perez. Chwilę później, po drugiej stronie boiska akcję uderzeniem głową zamykał Mandżukić. Zabrakło centymetrów, by futbolówka znalazła drogę do bramki. Obie ekipy grały bardzo ostro, a najpoważniej wyglądała sytuacja z 46. minuty, kiedy Gabriel Mercado zderzył się z Ante Rebiciem. Argentyńczyk długo nie podnosił się z murawy, jednak ostatecznie był w stanie grać dalej. Zespół, który prowadzi trener Jorge Sampaoli przejął inicjatywę na koniec pierwszej części gry, ale to Chorwaci mieli szansę cieszyć się z gola. Rebić wbiegał w pole karne, mógł podawać do Perisicia, lecz zdecydował się na strzał. To była najgorsza możliwa decyzja.

Kompromitacja po przerwie

Po zmianie stron Argentyna nie pokazała nic, co mogłoby ją przybliżyć do zwycięstwa w tym spotkaniu. Dramat „Albicelestes” rozpoczął się w 53. minucie, kiedy fatalny błąd popełnił Caballero. Nie wiadomo, co chciał zrobić bramkarz, ale ostatecznie podał piłkę prosto pod nogi Rebicia, który nie kalkulował i huknął na dalszy słupek.

Argentyńczycy byli jak sparaliżowani, a ci, którzy liczyli w tym meczu na Lionela Messiego musieli być mocno rozczarowani. Chwila nieuwagi ekipy z Ameryki Południowej skutkowała utratą drugiej bramki. Luka Modrić odpalił pocisk z 25 metrów i piłka wpadła przy samym słupku. Kilka minut później Ivan Rakitić sprawdził wytrzymałość poprzeczki uderzeniem z rzutu wolnego.

Trudno było uwierzyć w to, co dzieje się na boisku. To, co stało się w samej końcówce było kropką nad „i” , jeśli chodzi o świetny mecz Chorwatów i kompromitujący występ Argentyny. Zespół Zlatko Dalicia przeprowadził wzorową kontrę i dosłownie rozklepał rywali, jak na podwórku. Rakitić dostał taką piłkę, że pozostało mu tylko wpakować futbolówkę do pustej bramki.

Chorwacja ośmieszyła wicemistrzów świata w meczu rozgrywanym w Niżnym Nowogrodzie. Wygrała 3:0 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału mundialu w Rosji. Argentynie pozostaje ostatni mecz o życie z Nigerią.