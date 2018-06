NA ŻYWO: Brazylia – Kostaryka

10:10 Tak prezentuje się maskotka Brazylijczyków

https://twitter.com/CBF_Futebol/status/1009867180505214976 10:00 Piłkarze Kostaryki trenowali już na stadionie w Sankt Petersburgu, na którym zmierzą się z Canarinhos.

https://twitter.com/fedefutbolcrc/status/1009826168579809280 9:53 Dzisiaj czeka nas dużo emocji! Na początek mecz Brazylii z Kostaryką

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010040689445482496

Wczorajszy mecz Argentyny z Chorwacją udowodnił, że w futbolu wszystko jest możliwe. Sensacyjna porażka jednego z faworytów Mistrzostw Świata może dać nadzieję reprezentacji Kostaryki na to, że również Brazylia jest do pokonania. Drużyna Neymara po remisie ze Szwajcarią musi jednak dzisiaj wygrać, a spotkanie z niżej notowanym rywalem będzie świetną okazją do zdobycia trzech punktów w dobrym stylu. To także okazja dla gwiazdy PSG by pokazać, że jest w stanie prowadzić swoją drużynę do zwycięstw w spotkaniach podczas turnieju najwyższej rangi.

Przewidywane składy

Brazylia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

Kostaryka: Keylor Navas, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas, Marco Urena.

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia – Kostaryka?

Mecz Brazylii z Kostaryką rozpocznie się 22 czerwca o godz. 14. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania zostanie przeprowadzona we Wprost.pl. Transmisję meczu przeprowadzi TVP1. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 13:50.

Czytaj także:

Brazylia musi wygrać, a Neymar ma coś do udowodnienia. Dzisiaj mecz z Kostaryką