Dzisiaj mecz Niemcy – Szwecja. O której początek spotkania i gdzie można je obejrzeć?

Prognozowane składy

Podopieczni Joachima Loewa rozpoczęli Mistrzostwa Świata w Rosji od porażki z Meksykiem. Obrońcy tytułu najbliższej drużyny globu zagrali słabo, a co najważniejsze stracili cenne punkty. Dzisiejsze spotkanie ze Szwecją będzie więc okazją do rehabilitacji oraz powrócenia na właściwe tory. Skandynawowie, którzy w pierwszej kolejce wygrali z Koreą, z pewnością nie odpuszczą. W przypadku wygranej zagwarantują sobie awans do fazy pucharowej, a zwycięstwo nad wyżej notowaną drużyną dałoby im podwójną satysfakcję. Meksyk jest faworytem do wygrania spotkania z Koreą, a zwycięstwa latynoskiej drużyny i Szwedów ostatecznie pogrzebałyby szansę Niemców na wyjście z grupy.

Niemcy: Neuer Kimmich, Boateng, Süle, Hector, Kroos, Gündogan, Müller, Özil, Draxler, Gomez

Szwecja: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen

Gdzie i o której można obejrzeć mecz Niemcy – Szwecja?

Mecz Niemców ze Szwedami rozpocznie się 23 czerwca o godz. 20. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania zostanie przeprowadzona we Wprost.pl. Starcie europejskich drużyn transmituje TVP1. Początek studia przedmeczowego o godz. 19:50.