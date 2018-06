Zacięta rywalizacja w „polskiej” grupie. Japonia zmierzy się z Senegalem

Pierwsza kolejka w grupie H była pełna niespodzianek. Wydawało się, że w walce o awans do fazy pucharowej będą liczyły się przede wszystkim Polska i Kolumbia. Tymczasem obie reprezentacje zaliczyły porażki i w niedzielę 24 czerwca stoczą bój o wszystko. Trzy godziny wcześniej zmierzą się Japonia i Senegal. Azjatycka drużyna niespodziewanie wygrała z Kolumbią 2:1. Reprezentacja „Kraju Kwitnącej Wiśni” zagrała szybko, kreatywnie i skutecznie, zgłaszając tym samym chęć rozegrania na Mistrzostwach Świata więcej spotkań niż trzy grupowe. Z kolei Senegal bezlitośnie wykorzystał fatalne błędy Polaków i również zainkasował trzy punkty. Zwycięzca dzisiejszego spotkania znajdzie się jedną nogą w 1/8 finału mundialu. Gra będzie toczyła się zatem o najwyższą stawkę.

Co pokaże Mane?

Na murawie stadionu w Jekaterynburgu nie zabraknie gwiazd. Po stronie Japończyków grają Keisuke Honda i Shinji Kagawa, z kolei Senegal straszy przede wszystkim Sadio Mane. To właśnie dyspozycja zawodnika FC Liverpoolu może okazać się kluczowa w starciu z azjatycką jedenastką. Japońska defensywa będzie musiała się sporo napocić, by wyłączyć z gry tego piłkarza. W przedmeczowych wywiadach Japończycy zapowiadali, że szykują się na ciężkie spotkanie. Mają świadomość, że bój z Senegalem będzie niezwykle trudny. Futbol to jednak gra niespodzianek i może się okazać, że Senegal będzie kolejna drużyną, która nie sprosta Azjatom.

Czytaj także:

MŚ 2018: Reprezentacja Japonii - opis rywala Polaków w grupie H

Przewidywane składy

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako.

Senegal: Khadim Ndiaye; Moussa Wague, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama; Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye, Idrissa Gane Gueye, Sadio Mane; Mame Diouf, Mbaye Niang.

Gdzie obejrzeć mecz Japonia-Senegal?

Początek spotkania o godz. 17. Relacja NA ŻYWO z tego meczu we Wprost.pl. Transmisję przeprowadzi także TVP1. Początek studia przedmeczowego o 16:50.

Czytaj także:

MŚ 2018: Reprezentacja Senegalu - opis rywala Polaków w grupie H