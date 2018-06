Z piekła do nieba. Niemcy uciekli spod szwedzkiego topora

To nie było zwykłe spotkanie o trzy punkty. Po porażce z Meksykiem w pierwszej kolejce Niemcy znaleźli się pod ścianą. Nie dość, że przegrali w kiepskim stylu, to Szwedzi wygrali z Koreą, przez co razem z Meksykiem objęli prowadzenie w grupie. Dzisiejsze starcie było „meczem o wszystko” dla podopiecznych Joachima Loewa. Wcześniej swoje spotkanie wygrał Meksyk, przez co sytuacja naszych zachodnich sąsiadów znacznie się skomplikowała. Gdyby przegrali ze Skandynawami, pożegnaliby się z turniejem jeszcze przed rozegraniem ostatniej kolejki w grupie.

Z piekła do nieba

Niemcy wyszli na to spotkanie bardzo zmotywowani. Od pierwszych minut raz po raz nękali obronę rywali, ale brakowało im wykończenia. Z dobrej strony pokazał się Kimmich, który po rajdach prawą stroną często dośrodkowywał w pole karne. Tam jego koledzy mieli problem z dojściem do piłki, ponieważ defensywa Trzech Koron bardzo dobrze się ustawiała. Z kolei podopieczni Janne Anderssona odpowiadali kontratakami, ale brakowało im cierpliwości i precyzji w rozegraniu. Niespodziewany zwrot akcji nadszedł w 32. minucie. Po kilku atakach Niemców do głosu doszli Szwedzi. Claesson świetnym podaniem obsłużył Toivonena, który przytomnie przelobował Neuera. Piłka wylądowała w siatce, a sensacja stawała się faktem. Na ten moment mistrzowie świata byli poza turniejem. Jednobramkowe prowadzenie Szwedów utrzymało się do końca pierwszej połowy.

Druga część spotkania upłynęła pod znakiem szybkich ataków Niemców. Podopieczni Joachima Loewa starali się szybko doprowadzić do wyrównania. To udało im się w 48. minucie, kiedy to Werner dograł w pole karne, a podanie kolegi na bramkę zamienił Reus. Niemcy próbowali szybko po strzeleniu gola podwyższyć prowadzenie, ale to długo im się nie udawało. Z kolei Szwedzi grali pasywnie i zostali zepchnięci do defensywy. Nieliczne kontrataki kończyły się szybką stratą piłki. Gdy w 82. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Boateng, wydawało się, że Niemcy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Ci jednak nawet grając w osłabieniu szturmowali bramkę rywali. To im się opłaciło w ostatniej minucie spotkania, kiedy Kroos pięknym uderzeniem z rzutu wolnego uratował drużynie trzy punkty. Tym samym kwestia awansu z grupy zostanie rozstrzygnięta w ostatniej kolejce spotkań. Obrońcy tytułu zmierzą się z Koreą Południową, a Szwecja zagra z Meksykiem.