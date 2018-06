Niemcy wygrali, ale internauci dalej mają niezły ubaw. Najlepsze memy po meczu ze Szwecją

To nie było zwykłe spotkanie o trzy punkty. Po porażce z Meksykiem w pierwszej kolejce Niemcy znaleźli się pod ścianą. Nie dość, że przegrali w kiepskim stylu, to Szwedzi wygrali z Koreą Południową, przez co razem z Meksykiem objęli prowadzenie w grupie. Sobotnie starcie było „meczem o wszystko” dla podopiecznych Joachima Loewa. Wcześniej swoje spotkanie wygrał Meksyk, przez co sytuacja naszych zachodnich sąsiadów znacznie się skomplikowała. Gdyby przegrali ze Skandynawami, pożegnaliby się z turniejem jeszcze przed rozegraniem ostatniej kolejki w grupie, co rzecz jasna byłoby ogromną sensacją.

Sytuacja w grupie F

Aktualnie w grupie F na Mistrzostwach Świata w Rosji pierwsze miejsce zajmuje Meksyk z sześcioma punktami na koncie. Za nimi są Niemcy z czterema oczkami. Szwedzi znajdują się na trzeciej pozycji po jednym zwycięstwie. Stawkę zamyka Korea Południowa z zerowym dorobkiem punktowym.