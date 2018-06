FIFA ukarała PZPN! Chodzi o transparent na meczu z Senegalem

FIFA postanowiła ukarać PZPN za transparent rozwieszony przez polskich kibiców w Moskwie, podczas meczu z Senegalem. Światowa federacja uznała go za „obraźliwy” i „nacechowany politycznie”. Jak podaje „Przegląd Sportowy”, prawdopodobnie chodzi o flagę z napisem „Zator Polska”, która tuż przed przerwą miała została odebrana kibicom przez jednego z przedstawicieli FIFA. Obok herbu miał się na niej znajdować tzw. Mieczyk Chrobrego, czyli symbol używany przez polskich nacjonalistów. To symbol, którego używania zakazano jeszcze przed Euro 2008 przez organizację Football Against Racism in Europe.

W związku z decyzją FIFA, PZPN kierowany przez Zbigniewa Bońka będzie musiał zapłacić karę w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich (37,5 tysiąca złotych).

Polska przegrała z Senegalem

W meczu grupy H Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Honorowego gola dla ekipy selekcjonera Adama Nawałki strzelił Grzegorz Krychowiak. Niestety, gra Polaków wyglądała źle i tylko momentami stwarzaliśmy zagrożenie pod bramką rywali.

