Gospodarze turnieju kontra Luis Suarez. Dzisiaj Rosja gra z Urugwajem

Choć wiadomo już, kto z grupy A awansuje do dalszej fazy turnieju, to nie rozstrzygnęła się jeszcze walka o wyjście z pierwszego miejsca. Teoretycznie rzecz biorąc, zwycięzca dzisiejszego meczu zagra ze słabszą drużyną grupy B. Problem w tym, że z do fazy pucharowej awansują z niej prawdopodobnie Portugalia i Hiszpania. Początek spotkania o godz. 16. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl

Rosja występuje w grupie A z racji roli gospodarza podczas Mistrzostw Świata. Oprócz podopiecznych Stanisława Czerczesowa znalazły się tam jeszcze drużyny Urugwaju, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Przed mundialem spekulowano, że kwestia awansu powinna rozstrzygnąć się między pierwszymi trzema drużynami. Tak się jednak nie stało i już po drugiej kolejce wiedzieliśmy, że w 1/8 finału zagrają Rosja i Urugwaj. Dzisiaj obie ekipy zagrają o pierwsze miejsce w grupie. Mocni Rosjanie i męczący się Urugwaj Rosjanie rozpoczęli ten turniej od mocnego uderzenia. W meczu otwarcia pokonali Arabię Saudyjską 5:0, co wprawiło w euforię rosyjskich kibiców oraz komentatorów. Z kolei Urugwaj wymęczył zwycięstwo z Egiptem strzelając bramkę w 90. minucie spotkania. W drugiej kolejce spotkań gospodarze odprawili „Faraonów” 3:1, a Urugwaj znowu miał problemy z pokazaniem przewagi nad rywalem. Mecz z Arabią zakończył się jednak wynikiem 1:0 dla drużyny z Ameryki Południowej i to ona wraz z Rosją objęła prowadzenie w grupie. Przed startem mundialu Rosjanie braliby zapewne w ciemno drugie miejsce w grupie. Wiadomo jednak, że apetyty rosną w miarę jedzenia, a po strzeleniu ośmiu bramek i straceniu zaledwie jednej w dwóch pierwszych kolejkach, podopieczni Czerczesowa zapewne zagrają z Urugwajem o pełną stawkę. Nie mają zresztą wyjścia. Grając przed własną publicznością nie wypada odstawiać nogi i grać na pół gwizdka. Z kolei Urugwaj ma coś do udowodnienia. Po dwóch wymęczonych zwycięstwach mecz z teoretycznie lepszym rywalem może być okazją do pokazania, że podopieczni Oscara Tabareza będą liczyli się w walce o dobry wynik na turnieju. Pomóc w tym może zabójczy duet napastników: Luis Suarez i Edinson Cavani. Dodatkowemu smaczku tego spotkaniu dodaje fakt, że obie drużyny nie będą kalkulowały. Niezależnie od tego, kto zajmie pierwsze a kto drugie miejsce w grupie, w 1/8 finału czeka go starcie prawdopodobnie z Portugalią lub Hiszpanią. Obie europejskie drużyny to faworyci do sięgnięcia po tytuł mistrzowski i trudno ocenić, kto będzie łatwiejszym przeciwnikiem w dalszej fazie turnieju. Choć starcie Rosji z Urugwajem nie jest meczem o najwyższą stawkę, to powinniśmy w nim zobaczyć dużo walki oraz wiele ładnych akcji. Postronni kibice z pewnością będą liczyć na grad bramek, a tych może nie zabraknąć, zważywszy na dyspozycję strzelecką Rosjan oraz ofensywną grę Urugwaju. Przewidywane składy Urugwaj: Fernando Muslera; Martin Caceres, Jose Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt; Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suarez, Edinson Cavani. Rosja: Igor Akinfiejew; Mario Fernandes,Ilja Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow; Roman Zobnin, Jurij Gazinski; Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Dienis Czeryszew; Artiom Dziuba. Gdzie obejrzeć mecz Urugwaj – Rosja? Mecz Urugwaju z Rosją rozpocznie się o godz. 16. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona we Wprost.pl. Spotkanie będzie transmitowane przez TVP1. Początek studia przedmeczowego o 15:50. Czytaj także:

