Maroko przed trudnym meczem o honor. Hiszpanie chcą przypieczętować awans

Cel Hiszpanii jest jasny - zdobyć w Kaliningradzie trzy punkty i nie przejmować się tym, co wydarzy się w spotkaniu Portugalii z Iranem. Zespół „La Roja” z remisem i wygraną na koncie w ostatnim starciu w grupie B ma otwartą drogę do zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału rosyjskiego mundialu. Trener Fernando Hierro przed poniedziałkowym starciem ostrzegał, że jego zespół nie może zlekceważyć rywala. –Musimy być bardzo rozbudzeni, z otwartymi oczami. Jesteśmy świadomi, że Maroko nic nie da nam za darmo – mówił. Selekcjoner zwrócił uwagę na to, że Maroko straciło szansę na awans, co jego zdaniem będzie dodatkową trudnością, bo ciężko ocenić, jak zaprezentuje się przeciwnik w meczu o honor. Na sugestię, że Hiszpania powinna bardziej siłowo rozegrać ten mecz Hierro zareagował zdecydowanie. – Mamy więcej do zaoferowania niż mięśnie, posiadamy inne cechy, mamy siłę fizyczną, ale mamy też swoją wizję piłki nożnej. Myślę, że typowa gra fizyczna to nie jest nasz styl – uciął.

Pechowe Maroko przed meczem o honor

Maroko na mundialu w Rosji może mówić o sporym pechu. To zespół, który dobrze wszedł w dwa mecze z silnymi rywalami, ale ostatecznie dwa razy przegrał jedną bramką. W spotkaniu z Portugalią gracze Herve'a Renarda oddali więcej strzałów na bramkę, ale po szybkim ciosie Cristiano Ronaldo nie potrafili się skutecznie podnieść. Wcześniej Marokańczycy przegrali z Iranem po golu samobójczym, chociaż przez cały mecz prezentowali się naprawdę dobrze. Maroko ma swoje problemy, choćby z napastnikami. Khalid Boutabi czy Ayoub El Kaabi zagrali poniżej oczekiwań.

Trener Renard mówił o dużej niesprawiedliwości, jaka spotkała jego zespół na Mistrzostwach Świata w Rosji. Zapowiedział jednak, że to pobudzi Maroko do lepszej postawy w meczu pocieszenia. – Najtrudniejszą rzeczą jest rozgrywanie tego spotkania z wiedzą, że potem będziemy musieli się spakować i wrócić do domu – przyznał 49-letni francuski szkoleniowiec.

Przewidywane składy:

Hiszpania: David de Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal - Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva - Diego Costa, Iago Aspas.

Maroko: Monir El Kajoui - Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl - Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat - Khalid Boutaib.

Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Maroko?

Relacja NA ŻYWO ze spotkania Hiszpania - Maroko będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Kaliningradzie. Transmisja meczu w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.