Dziś Urugwaj gra z Rosją. Gdzie i o której można obejrzeć ten mecz?

NA ŻYWO: Urugwaj – Rosja

Dyspozycja Rosjan w turnieju zaskakuje. Podopieczni Stanisława Czerczesowa wygrali dwa pierwsze spotkania zdobywając osiem bramek i tracąc przy tym tylko jedną. Z kolei Urugwaj wymęczył zwycięstwa z Egiptem i Arabią Saudyjską, w każdym przypadku strzelając zaledwie po jednej bramce. Duet napastników Luis Suarez – Edinson Cavani na papierze prezentuje się bardzo groźnie, ale w rzeczywistości nie pokazał jeszcze swojej mocy rażenia. To może zmienić się w dzisiejszym spotkaniu, które wyłoni zwycięzcę grupy A. Drużyna, która dzisiaj sięgnie po trzy punkty, w 1/8 finału zagra z drugą reprezentacją grupy B. Prawdopodobnie będzie to Portugalia lub Hiszpania, tak więc zarówno Rosja jak i Urugwaj nie mają co kalkulować. Niezależnie od miejsca zajętego przez każdą z tych reprezentacji, w dalszej fazie turnieju zmierzy się ona z faworytem mundialu.

Przewidywane składy

Urugwaj: Fernando Muslera; Martin Caceres, Jose Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt; Carlos Sanchez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suarez, Edinson Cavani.

Rosja: Igor Akinfiejew; Mario Fernandes,Ilja Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow; Roman Zobnin, Jurij Gazinski; Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Dienis Czeryszew; Artiom Dziuba.

Gdzie obejrzeć mecz Urugwaj – Rosja?

Mecz Urugwaju z Rosją rozpocznie się o godz. 16. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona we Wprost.pl. Spotkanie będzie transmitowane przez TVP1. Początek studia przedmeczowego o 15:50.

Gospodarze turnieju kontra Luis Suarez. Dzisiaj Rosja gra z Urugwajem