Iran znowu postraszył rywali! Portugalia traci punkty, Ronaldo zmarnował rzut karny

Waleczny Iran już w poprzednim meczu z Hiszpanią udowodnił, że na Mistrzostwach Świata w Rosji nie znalazł się przypadkowo. Tym razem przekonali się o tym na własnej skórze Portugalczycy, którzy w meczu rozgrywanym w Sarańsku od pierwszej minuty rzucili się do ataku. Mieli wielką ochotę do gry, ale nic z tego nie wynikało. Dopiero w końcówce pierwszej połowy niemoc swojego zespołu przerwał Ricardo Quaresma, który dostał świetne podanie na dwudziesty metr. Ruszył do przodu i z linii pola karnego zewnętrzną częścią stopy posłał piłkę do siatki.

Po wyjściu z szatni na kolejne 45 minut Iran złapał drugi oddech. Wcale nie przejmował się wynikiem i starał się narzucić swój styl gry. W 51. minucie do mistrzów Europy uśmiechnęło się szczęście po tym jak Cristiano Ronaldo był faulowany w szesnastce. Sędzia podyktował rzut karny po konsultacji z VAR. Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale gwiazdor Realu Madryt tym razem został zatrzymany. Jego strzał fantastycznie wyczuł Ali Beiranvand.

Ronaldo mógł wylecieć z boiska

Kilkanaście minut po tej akcji doszło do kontrowersji, bowiem w polu karnym upadł jeden z piłkarzy Iranu. Mógł być faul w tej sytuacji, ale sędzia nakazał grać dalej bez weryfikacji VAR. Emocje w tym meczu sięgały zenitu. W 81. minucie Ronaldo uderzył jednego z rywali w twarz, a arbiter ukarał go żółtą kartką. Portugalczyk i tak miał sporo szczęścia, że nie wyleciał z boiska.

Wydawało się, że ekipa Fernando Santosa dowiezie korzystny rezultat do końca, ale Cedric w doliczonym czasie zagrał piłkę ręką w szesnastce i sędzia wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Karim Ansarifard, który dał swojej drużynie chociaż jeden punkt na otarcie łez w tym meczu.

Portugalia zremisowała z Iranem 1:1 i zakończyła rywalizację w grupie B na drugim miejscu. To oznacza, że w 1/8 finału zmierzy się z Urugwajem.