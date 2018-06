Mundial 2018. Ekspert piłkarski zmarł na atak serca po przegranej swojej drużyny

Mecz między Arabią Saudyjską a Egiptem został rozegrany w poniedziałek 25 czerwca. Obie drużyny walczyły o godne pożegnanie z Mistrzostwami Świata, ponieważ awans do fazy pucharowej już wcześniej zapewniły sobie grające w tej samej grupie reprezentacje Rosji i Urugwaju. Spotkanie po zaciętej i emocjonującej walce zakończyło się zwycięstwem 2:1 dla Arabii Saudyjskiej. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Salim ad-Dausari. Spotkanie dla egipskiej telewizji analizował Abdel Rahim Mohamed. Niestety, dla niego był to ostatni mecz w życiu.

Kondolencje od selekcjonera

Jak podaje portal egyptdoday.com, Mohamed poczuł się źle jeszcze w siedzibie egipskiej telewizji w Kairze, gdzie miał przeprowadzić analizę meczu. Według przekazów medialnych ekspert piłkarski bardzo emocjonalnie przeżywał oglądane spotkanie. Mohameda do szpitala zawiózł jego syn, ale wkrótce podano informację o zgonie eksperta. Mężczyzna miał umrzeć na atak serca.

Na pomeczowej konferencji prasowej do tego wydarzenia odniósł się Hector Cuper, trener egipskiej reprezentacji. Złożył bliskim kondolencje z powodu śmierci Mohameda i wyraził nadzieję, że porażka drużyny nie przyczyniła się w żaden sposób do śmierci eksperta. Mohamed w przeszłości pracował jako trener piłkarski. Prowadził takie drużyny jak Zalamek, el-Marrikh Sporting Club oraz Mansoura Sporting Club of Mansoura.

