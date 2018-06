Zła atmosfera w kadrze i wewnętrzne podziały? Rzecznik PZPN komentuje

Występ polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Rosji powoli dobiega końca. W czwartek 28 czerwca podopieczni Adama Nawałki zagrają „mecz o honor” z Japonią. Jest to czas podsumowań oraz prób wyciągania wniosków na temat tego, co wydarzyło się w narodowej kadrze, że tak słabo zaprezentowała się na turnieju. W rozmowie z Radiem Zet Jakub Kwiatkowski, który pełni funkcję rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej, odniósł się do pogłosek o wewnętrznych podziałach wśród Biało-Czerwonych.

„To grupa facetów”

Kwiatkowski powiedział, że pracuje z drużyną już od pięciu lat. – Nie czuć, żeby coś „w środku” było nie tak, żeby były problemy między zawodnikami. To grupa facetów. Nie każdy musi się śmiać, opowiadać sobie kawały, ale na boisku wszyscy wiedzieli, że grają w jednym zespole – powiedział rzecznik związku. Przyznał także, że piłkarze „są bardzo źli, rozczarowani”. – Oczekiwania kibiców były duże, ale nie pompowaliśmy balonika. Mówiliśmy, że to będzie bardzo trudna grupa. Chcieliśmy się przygotować do turnieju jak najlepiej, tak, jak do Euro 2016. Wtedy się udało, teraz nie – dodał.

Rzecznik PZPN ocenił, że nasza reprezentacja podczas mundialu była słabsza niż podczas Euro 2016. – Mamy zawodników już po „trzydziestce”, potrzebują oni więcej czasu żeby się zregenerować. Mundial to turniej o wiele trudniejszy niż Euro, ale mimo wszystko wierzyliśmy w wyjście z grupy – podsumował.

O tym, że w drużynie nie ma podziałów, powiedział 25 czerwca podczas konferencji prasowej Adam Nawałka. – Nic takiego się nie działo. W takich momentach trzymamy się razem – przekonywał selekcjoner.

