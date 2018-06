Francja gra z Danią na Łużnikach. O której godzinie początek meczu?

Czytaj także:

NA ŻYWO: Dania - Francja

Francja jest już pewna awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji. Dania potrzebuje jednego punktu, by przypieczętować swój udział w kolejnej fazie mundialu. W przypadku zwycięstwa w meczu z „Trójkolorowymi” na Łużnikach drużyna selekcjonera Age Hareide zakończy rywalizację w grupie C na pierwszym miejscu.

Przewidywane składy:

Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schone, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Nicolai Jorgensen.

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante, Corentin Tolisso - Nabil Fekir, Antoine Griezmann, Thomas Lemar.

Gdzie oglądać mecz Dania - Francja?

Relacja NA ŻYWO ze spotkania Dania - Francja będzie dostępna na Wprost.pl. Przed rozpoczęciem meczu podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

