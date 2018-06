Kanał reprezentacji zaprzestał nagrań jeszcze przed meczem z Japonią. Jaki jest powód?

Kanał Łączy nas piłka to wizytówka medialna polskiej reprezentacji. Na YouTube zamieszczano nagrania z przygotowań Biało-Czerwonych do Mistrzostw Świata. Odpowiedzialny za serwis Łukasz Wiśniowski przybliżał fanom podopiecznych Adama Nawałki przebieg treningów oraz bezpośrednich przygotowań do spotkań. Na kanale transmitowano konferencje prasowe, a hitem stały się filmiki z udziałem 6-letniej Laury, która przepytywała reprezentantów.

Wymowne sceny

W poniedziałek 25 czerwca na kanale ukazał się kolejny odcinek programu #ProjektMundial. Wystąpili w nim Zbigniew Boniek i Paweł Wilkowicz. Wiśniowski poinformował na Twitterze, że to ostatnia odsłona tego cyklu. „Dzięki, że z nami byliście” – dodał.

Jak podaje Radio Zet, kilku dziennikarzy dobiegało, dlaczego Łączy nas Piłka rezygnuje z nagrań, choć mundial wciąż trwa, a do meczu z Japonią zostało jeszcze kilka dni. „Nie udało mi się zarejestrować niczego co byłoby wymowne, bo najwięcej wymownych i mocnych scen było tam gdzie nie wpuszczono nas z kamerą czyli na stadionie i w szatni. Wiem, że jest samolot i hotel, ale na tym polu zawiodłem. Nie mam niczego co byłoby warte publikacji” – odpowiedział Wiśniowski.

Reprezentacja Polski zagra w czwartek 26 czerwca o godz. 16 z Japonią. Dla podopiecznych Nawałki będzie to ostatnie spotkanie na mundialu. Relacja NA ŻYWO z meczu we Wprost.pl.