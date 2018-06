Zbigniew Boniek pisze do Kurskiego: Żeby nie było kolego

Po meczu z Kolumbią wszyscy byli zawiedzeni. Rozczarowani kibice krytykowali zarówno Adama Nawałkę jak i polskich piłkarzy, którzy na rosyjskim mundialu spisali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W ostrych słowach na temat występu Biało-Czerwonych wypowiedział się także szef TVP Sport. „Nie ma żadnych Orłów Nawałki. Jest kolejna bardzo przeciętna drużyna jakich mieliśmy w historii wiele. Mistrzowie eliminacji i meczów o pietruszkę, a jak już można zrobić coś wielkiego to brakuje odwagi jak na EURO. A my kibice zawsze dajemy się na to nabrać. Taki dance macabre” – napisał na Twitterze Marek Szkolnikowski.

„Naprawdę wysoki poziom”

Zbigniew Boniek nie odpowiedział na te zarzuty na Twitterze. Zresztą, gdyby miał odpowiadać na każdy negatywny wpis na temat reprezentacji, musiałby zatrudnić wielu pomocników, ponieważ w ostatnim czasie w mediach pojawiło się tysiące krytycznych wpisów. Prezes PZPN zwrócił się jednak do szefa TVP Jacka Kurskiego. „Żeby nie było kolego. Dobrze się ogląda te Wasze studia, naprawdę wysoki poziom” – napisał.

Kurski nie odpowiedział Bońkowi, a ostatnie jego wpisy dotyczą głównie wyników oglądalności. Telewizja Polska, która ma wyłączność na transmitowanie spotkań mundialowych, osiąga ostatnio bardzo dobre rezultaty. I tak 26 czerwca mecze oglądało łącznie średnio ok. 7 mln widzów. Największym powodzeniem cieszył się mecz Nigerii z Argentyną, który obejrzało średnio ok. 4,8, a w szczytowym momencie 6,9 mln widzów.