Mecz o honor i na otarcie łez. Gdzie i o której Polska gra z Japonią?

W najbardziej optymistycznych scenariuszach przed Mistrzostwami Świata w Rosji ostatnie spotkanie grupowe miało być meczem o pierwsze miejsce w grupie, po wcześniejszym zapewnieniu sobie awansu do dalszej fazy turnieju. Tak się jednak nie stało, a porażki z Senegalem i Kolumbią sprawiły, że mecz z Japonią będzie tak dobrze znanym polskim kibicom „meczem o honor”. Starcie z drużyną „Kraju Kwitnącej Wiśni” warto jednak oglądać chociażby po to, by zobaczyć, jak poradzą sobie zmiennicy, których Adam Nawałka prawdopodobnie desygnuje do gry w pierwszym składzie. Mecz będzie istotny dla Japończyków, którzy wciąż liczą się w grze o awans do 1/8 finału. Tam dwie drużyny z „polskiej” grupy zmierzą się z Belgią i Anglią. Wynik meczu Polski z Japonią będzie miał wpływ na rozstawienie tych par.

Przewidywane składy

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako

Polska: Łukasz Fabiański; Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Jan Bednarek; Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Maciej Rybus; Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki

Gdzie i o której obejrzeć mecz Japonia - Polska?

Mecz w Wołgogradzie rozpocznie się o godz. 16. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP1. Początek studia przedmeczowego o 15:50.