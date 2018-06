Szwecja gromi Meksyk i wygrywa grupę. Obie drużyny zagrają w 1/8 finału

Niespodziewanym liderem grupy F na ostatnią kolejkę przed końcem zmagań w tej fazie Mistrzostw Świata był Meksyk. Podopieczni Juana Carlos Osorio wygrali spotkania z Niemcami i Koreą Południową. Z kolei Szwedzi najpierw poradzili sobie z azjatycką drużyną, a później ulegli mistrzom świata. By liczyć się w walce o awans do 1/8 finału musieli wygrać z Meksykiem i liczyć na korzystny dla nich wynik meczu grupowych rywali.

Trzy Korony, trzy ciosy

Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando Szwedów. Dobrą okazję Skandynawowie mieli już w 12. minucie, kiedy to Berg uderzał przewrotką. Meksykanie po pewnym czasie zaczęli odpowiadać atakami, ale ich przebudzenie trwało tylko kilka minut. Rywale zepchnęli ich do obrony, ale nie miało to przełożenia na sytuacje bramkowe. Meksykanie przeszli do ataku pozycyjnego, brakowało im jednak wykończenia. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Druga część spotkania przebiegała pod dyktando Szwedów. Podopieczni Janne Anderssona rozpoczęli strzelanie w 50. minucie. Pierwszą bramkę po dobrej akcji strzelił Augustinnson. Dziesięć minut później w polu karnym Moreno faulował Berga, a arbiter wskazał na „wapno”. Jedenastkę na bramkę pewnym strzałem zamienił Granqvist. Szwedzi nie spoczęli jednak na laurach i ciągle atakowali. Ich starania zostały nagrodzone w 74. minucie. Kuriozalną bramkę samobójczą strzelił Alvarez a reprezentacja „Trzech Koron” wyszła na trzybramkowe prowadzenie.

Meksykanie próbowali strzelić gola kontaktowego. W 81. minucie strzelał Chicharito, dobić próbował Vela, ale zabrakło kilku centymetrów. Podopieczni Juana Carlosa Osorio ciągle naciskali, ale bezskutecznie. W doliczonym czasie gry fani Meksyku zgromadzeni na trybunach oszaleli z radości, ale nie za sprawą gry swojej drużyny. Dotarła do nich informacja, że Korea prowadzi z Niemcami, przez co mistrzowie świata odpadają z turnieju. Tym samym Meksyk oraz zwycięzca grupy Szwecja zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata.

