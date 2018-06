Brazylia rozgrywa najlepszy na mecz mundialu i awansuje dalej. Serbia wraca do domu

Przed ostatnią kolejką spotkań w grupie E nic nie było rozstrzygnięte. W walce o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata liczyły się trzy zespoły: Serbia, Brazylia oraz Szwajcaria. Dwie pierwsze z nich stoczyły bezpośredni pojedynek o być albo nie być na rosyjskim mundialu. Faworytem meczu była Brazylia. „Canarinhos” jeszcze przed turniejem byli typowani jako pretendent do końcowego triumfu w turnieju. Neymar i spółka świetnie spisywali się podczas spotkań towarzyskich i wydawało się, że w zmaganiach grupowych pokażą swoją zdecydowaną wyższość nad rywalami. Tak jednak nie było i po sensacyjnym remisie ze Szwajcarią oraz wymęczonym zwycięstwie nad Kostaryką podopieczni Tite musieli wygrać z Serbią, by zapewnić sobie pewny awans z grupy.

Paulinho przed przerwą

Od początku spotkania inicjatywę przejęli Brazylijczycy. Już w 4. minucie okazję bramkową miał Jesus, ale w sytuacji sam na sam ze Stojkoviciem uderzył wprost w serbskiego bramkarza. Mecz szybko zakończył się dla Marcelo, który już w 10. minucie opuścił boisko z powodu kontuzji. Serbowie próbowali swoich sił w ataku, ale ich strzały były blokowane, a dośrodkowania niecelne. Groźniejsze okazje kreowali „Canarinhos”, ale dobrze spisywał się bramkarz rywali. Sposób na serbską defensywę znalazł w 36. minucie Paulinho, który dostał podanie w polu karnym, trącił piłkę ponad interweniującym Stojkovicem i dał prowadzenie swojej drużynie. Jednobramkowa przewaga Brazylijczyków utrzymała się do końca pierwszej połowy.

W drugiej połowie Serbowie poderwali się do walki. Próbowali grać kontratakami, ale brakowało im precyzji, a dośrodkowania w pole karne wybijali brazylijscy defensorzy. Tempo gry zaczęli dyktować „Canarinhos”, którzy w 68. minucie udokumentowali swoją przewagę. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na bramkę zamienił Silva, który pokonał bramkarza strzałem przy bliższym słupku. Cztery minuty później mogło być już 3:0, ale mocny strzał Luisa zza pola karnego świetnie obronił Stojkovic.

Brazylijczycy „dowieźli” dwubramkowe prowadzenie do końca spotkania. „Canarinhos” dzięki pokonaniu Serbów zajęli pierwsze miejsce w grupie. Tym samym w 1/8 finału zmierzą się z reprezentacją Meksyku.

