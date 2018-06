Emocje w końcówce i remis Szwajcarii z Kostaryką. Helweci zagrają w 1/8 finału

Szwajcarzy wypracowali sobie dobrą pozycję przed ostatnią kolejką spotkań w grupie E. Helweci w pierwszym meczu Mistrzostw Świata postawili się faworyzowanym Brazylijczykom i wywalczyli cenny remis. Później po bramce w ostatniej minucie spotkania pokonali Serbów i przed starciem z Kostaryką wiedzieli, że wszystko zależy od nich. W przypadku wygranej nie musieliby denerwować się przebiegiem spotkania Serbia – Brazylia, ponieważ trzy punkty wystarczyłyby im na awans do dalszej fazy rozgrywek.

Przełamanie w końcówce

W pierwszych minutach meczu obiecujące ataki przeprowadzali piłkarze Kostaryki. Szwajcarów przed utratą bramki ratował Sommer, który w 6. minucie najpierw obronił strzał Campbella, a później Borgesa. Helweci mieli problem z wyjściem z własnej połowy, a inicjatywę przejęli dopiero po 15 minutach od pierwszego gwizdka sędziego. Rywale odpowiadali groźnymi atakami, ale to podopieczni Vladimira Petkovica jako pierwsi strzelili bramkę. W 31. minucie podanie od Embolo wykorzystał Dzemaili i z kilku metrów skierował piłkę do bramki. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Początek drugiej połowy toczył się pod dyktando piłkarzy z Kostaryki. Dobre okazje mieli Campbell i Rodriguez, ale ich strzały mijały bramkę Sommera. Starania podopiecznych Oscara Ramireza zostały nagrodzone w 56. minucie, kiedy piłkę do siatki skierował Waston, strzelając tym samym pierwszą bramkę dla swojej drużyny na rosyjskim mundialu. Helweci po straconej bramce ruszyli do ataków. W 78. minucie świetną okazję miał Drmic, ale piłka po jego strzale trafiła w słupek.

10 minut później zawodnik Borussii Mönchengladbach miał więcej szczęścia. Szwajcarzy rozegrali świetny kontratak, który wykończył właśnie Drmic. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2:1, sędzia podyktował rzut karny dla Kostaryki po konsultacji z VAR. Jedenastkę na bramkę zamienił Bryan Ruiz. Tym samym spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Taki wynik wystarczył Helwetom, którzy awansowali do 1/8 finału mundialu z drugiego miejsca w grupie. W dalszej fazie turnieju zmierzą się ze Szwecją.

