Pogromcy Polaków biją się o awans. Dziś decydujące starcie

Kiedy Kolumbia będzie walczyć z Senegalem w Samarze o 1/8 finału mundialu w Rosji, reprezentacja Polski rozegra swój mecz pocieszenia z Japonią. Wszyscy nasi grupowi rywale liczą się w grze o awans i końcówka zmagań zapowiada się niezwykle ciekawie.

Senegal fazę grupową rozpoczął od zwycięstwa z Biało-Czerwonymi. W kolejnym meczu po zaciętej walce „Lwy Terangi” zremisowały z Japonią. To wystarczyło, by afrykański zespół zajmował aktualnie drugie miejsce w grupie H, ale nie dało pewnego awansu. Nie ma jednak wątpliwości, że Senegal w czwartek zrobi wszystko, by chociaż zremisować z Kolumbią. Przed startem Mistrzostw Świata w Rosji niewiadomą była dyspozycja zespołu, który prowadzi trener Aliou Cisse, bowiem to drużyna złożona z indywidualności. Senegalczycy szybko potwierdzili, że w grupie H nie dadzą sobie łatwo zabrać punktów.

Kolumbia nawet nie myśli o porażce

Kolumbijczycy byli uznawani za faworytów grupy H, jednak początek mistrzostw dla „Los Cafeteros” okazał się fatalny. Przegrali z Japonią 1:2 i w meczu z Polską musieli zagrać o pełną pulę. Jak wypadli w starciu z Biało-Czerwonymi wiemy wszyscy. Kolumbia przed prawie 90 minut kontrolowała to, co dzieje się na boisku i pewnie zwyciężyła 3:0.

Trener Jose Pekerman na przedmeczowej konferencji przypomniał, z jakim nastawieniem jego ekipa przyjechała na mundial w Rosji. – Przybyliśmy tutaj po więcej, więc nie byłoby dobrym rezultatem, gdybyśmy nie doszli do drugiej rundy – stwierdził trener i dodał, że możliwość odpadnięcia z turnieju w fazie grupowej „nie jest nawet rozważana” .

„W drużynie panuje świetny nastrój. Po naszym występie przeciwko Polsce musimy być optymistami” – przyznał Jose Pekerman.

Możliwe wyjściowe jedenastki

Senegal: Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sane, Moussa Wague - Cheikhou Kouyate, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye - Sadio Mane, Mbaye Niang, Ismaila Sarr.

Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Mateus Uribe, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez - Radamel Falcao.

Gdzie oglądać mecz Senegal - Kolumbia?

Relacja NA ŻYWO ze spotkania Senegal - Kolumbia będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe składy obu reprezentacji, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Samarze. Transmisja meczu w TVP2, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

