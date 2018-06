Polska gra z Japonią na pożegnanie z mundialem. Gdzie i o której ten mecz?

Po dwóch upokarzających porażkach z Senegalem i Kolumbią polska reprezentacja odpada z Mistrzostw Świata. Ostatnim meczem w grupie będzie starcie z Japonią, która wciąż walczy o awans do 1/8 finału. W przypadku wygranej z Biało-Czerwonymi Azjaci zameldują się w dalszej fazie turnieju, co będzie można rozpatrywać w kategorii dużej niespodzianki. Z kolei podopieczni Adama Nawałki powalczą o to, by choć częściowo odzyskać szacunek i sympatię kibiców, którzy wciąż są rozczarowani występem Polaków na turnieju.

Przewidywane składy według FIFA

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako

Polska: Łukasz Fabiański; Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Jan Bednarek; Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Maciej Rybus; Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki

Gdzie i o której obejrzeć mecz Japonia - Polska?

Mecz w Wołgogradzie rozpocznie się o godz. 16. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP1. Początek studia przedmeczowego o 15:50.