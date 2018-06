Walka o awans w grupie H. O której mecz Senegal - Kolumbia?

To już ostatnia prosta rywalizacji w grupie H na mundialu w Rosji. O godz. 16 rozpocznie się mecz Senegal - Kolumbia, którego stawką będzie awans do 1/8 finału. O tej samej godzinie zabrzmi pierwszy gwizdek w Wołgogradzie, gdzie Polska zagra z Japonią. Relacje NA ŻYWO z tych spotkań we Wprost.pl.

NA ŻYWO: Senegal - Kolumbia Mecz Senegal - Kolumbia odbędzie się w Samarze, na obiekcie mogącym pomieścić 45 tys. kibiców. W lepszej sytuacji przed tym starciem są „Lwy Terangi", które zajmują drugą lokatę i wystarczy im remis, by zagrać w 1/8 finału. Kolumbijczycy muszą postawić wszystko na jedną kartę. Tylko zwycięstwo da im upragniony awans. Możliwe wyjściowe jedenastki Senegal: Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sane, Moussa Wague - Cheikhou Kouyate, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye - Sadio Mane, Mbaye Niang, Ismaila Sarr. Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica - Mateus Uribe, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez - Radamel Falcao. Gdzie oglądać mecz Senegal - Kolumbia? Relacja NA ŻYWO ze spotkania Senegal - Kolumbia będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe składy obu reprezentacji, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Samarze. Transmisja meczu w TVP2, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.

