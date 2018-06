Adam Nawałka podał skład na mecz z Japonią. Jest kilka zmian!

Czytaj także:

NA ŻYWO: Japonia – Polska

Już o godz. 16 Polska zmierzy się Japonią w „meczu o honor”. Spotkanie w Wołgogradzie ma duże znaczenie przede wszystkim dla zawodników „Kraju Kwitnącej Wiśni”, którzy wciąż walczą o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. By wyjść z grupy H, podopieczni Akiry Nishino muszą wygrać z Biało-Czerwonymi. Wtedy nie będą musieli się martwić o przebieg meczu Senegalu z Kolumbią. Z kolei dla Polaków dzisiejsze spotkanie to szansa na godne pożegnanie z turniejem oraz choć częściowe odzyskanie sympatii kibiców nad Wisłą. Adam Nawałka postanowił dać pograć piłkarzom, którzy nie łapali się do pierwszego składu w pierwszych starciach na mundialu.

Skład reprezentacji Polski:

Łukasz Fabiański – Bartosz Bereszyński – Kamil Glik – Jan Bednarek – Artur Jędrzejczyk – Rafał Kurzawa – Jacek Góralski – Grzegorz Krychowiak – Kamil Grosicki – Piotr Zieliński – Robert Lewandowski

Gdzie i o której obejrzeć mecz Japonia – Polska?

Mecz w Wołgogradzie rozpocznie się o godz. 16. Relacja NA ŻYWO zostanie przeprowadzona na Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP1. Początek studia przedmeczowego o 15:50.

