Mundial wkracza w fazę pucharową. Na początek hit Francja – Argentyna

Reprezentacje Francji i Argentyny trafiły kolejno do grupy C i D Mistrzostw Świata. Wicemistrzowie Europy w pierwszej fazie turnieju zmierzyli się z Australią, Peru oraz Danią i zgarnęli 7 punktów. Po dwóch zwycięstwach z teoretycznie słabszymi rywalami przyszedł remis z podopiecznymi Åge Hareidego i Francuzi pewnie awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. O wiele trudniejszą drogę do tej fazy turnieju mieli Argentyńczycy. Po remisie z Islandią i wysokiej przegranej z Chorwacją, „Albiceleste” na własne życzenie skomplikowali sobie życie. Dzięki bramce strzelonej przez Marcosa Rojo w ostatnich minutach spotkania z Nigerią, podopieczni Jorge Sampaoliego uciekli jednak spod topora i awansowali z grupy. W 1/8 finału czeka ich ciężkie starcie z Francuzami. Obie drużyny mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu. Obie też grają na rosyjskim turnieju zdecydowanie poniżej oczekiwań. Czas najwyższy na przebudzenie faworytów i zaciętą walkę o ćwierćfinał.

Przewidywane składy według FIFA

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, N’Golo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele; Olivier Giroud

Argentyna: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Angel Di Maria; Lionel Messi, Gonzalo Higuain

Gdzie obejrzeć mecz Francja – Argentyna?

Reprezentacje Francji i Argentyny zmierzą się ze sobą na stadionie w Kazaniu. Relację NA ŻYWO z tego spotkania przeprowadzimy na Wprost.pl. Mecz będzie transmitowany przez TVP2. Początek studia przedmeczowego o godz. 15:25.

