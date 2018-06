Reprezentacja Polski już wróciła z Rosji. Było powitanie na lotnisku

29 czerwca polska drużyna wróciła do kraju. Przed godz. 16 Polacy wylądowali na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jak podaje RMF24.pl, na powitanie piłkarzy przyszło kilkudziesięciu kibiców, głównie rodzice z małymi dziećmi. Na profilu Łączy nas piłka na Twitterze udostępniono nagranie, na którym widać reprezentantów Polski po powrocie do kraju.

Zwycięstwo z Japonią

Polacy skromnie pokonali Japończyków w ostatnim meczu na mundialu. Taki wynik usatysfakcjonował naszych rywali, którzy dzięki lepszemu bilansowi fair play zagrają w 1/8 finału mistrzostw świata. Bramkę dla Biało-Czerwonych zdobył w 59. minucie spotkania Jan Bednarek.

Nawałka odpierał zarzuty po ostatnim meczu

– Wiadomo było, że poziom emocjonalny będzie bardzo wysoki w mojej drużynie – powiedział Adam Nawałka po meczu z Japonią, który kończy przygodę Biało-Czerwonych z mundialem w Rosji. Trener wspomniał też o dużym rozczarowaniu po dwóch porażkach z Senegalem i Kolumbią. Na pomeczowej konferencji odniósł się do krytycznych głosów, co do jego decyzji. – Nie zgadzam się, że pogubiłem się w zmianach personaliów i taktyki. Mając informacje z treningów i meczów musieliśmy podejmować decyzje. Ja opieram się na swoim sztabie, ja podejmuję decyzję – tłumaczył Nawałka.