Wielki hit w 1/8 finału MŚ. Urugwaj zatrzyma mistrzów Europy?

Urugwaj przeszedł jak burza przez fazę grupową rosyjskiego mundialu. Komplet zwycięstw i żadnej straconej bramki, to wymarzone statystyki, które Portugalia musi potraktować z respektem. Tym bardziej, że mistrzowie Europy mieli w grupie B sporo problemów. Na początek turnieju rzutem na taśmę zremisowali z Hiszpanią. Później skromnie wygrali z Maroko, a podziałem punktów z Iranem przypieczętowali awans z drugiego miejsca.

Jak zatrzymać Cristiano Ronaldo?

Głównym zadaniem selekcjonera Urugwaju Oscara Tabareza jest znalezienie sposobu na zatrzymanie Cristiano Ronaldo - lidera portugalskiej drużyny. Gwiazdor Realu Madryt w Rosji zapisał na swoim koncie już 4 bramki. W klasyfikacji strzelców zajmuje drugie miejsce razem z Romelu Lukaku. Ronaldo na tym turnieju czuje się jak ryba w wodzie, co pokazał w trzech meczach fazy grupowej. W pamięci utkwiła szczególnie jego bramka ze starcia z Hiszpanią, kiedy w samej końcówce trafił do siatki z rzutu wolnego i uratował punkt swojemu zespołowi. Tabarez podkreśla, że nie ma jednego gracza, który mógłby powstrzymać Ronaldo.

„Jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Będziemy musieli wspólnie pracować, aby go powstrzymać, aby spróbować ograniczyć to, co może pokazać” – przyznał selekcjoner reprezentacji Urugwaju.

Santos chwali Urugwaj

Fernando Santos dostrzega większą konsekwencję w postawie swojej ekipy na boisku, ale chwali też jakość i grę zespołową Urugwaju. Jego piłkarze będą musieli zmierzyć się z mocnym ofensywnym duetem - Edinson Cavani, Luis Suarez. Na środku obrony w drużynie mistrzów Europy jak na razie solidnie spisuje się mający już w sumie prawie 70 lat duet Pepe-Jose Fonte.

– Największą zaletą Urugwaju jest sam zespół Urugwaju. To reprezentacja kierowana przez tego samego trenera od 12 lat – chwalił Santos na przedmeczowej konferencji. Zapewnił jednak, że jego drużyna wie, co musi zrobić, by wywalczyć awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Możliwe wyjściowe jedenastki:

Urugwaj: Fernando Muslera - Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt - Nahitan Nandez, Matias Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur - Luis Suarez, Edinson Cavani.

Portugalia: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, William - Adrien Silva, Ricardo Quaresma, Joao Mario - Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo.

