NA ŻYWO: Francja – Argentyna

10:23 Griezmann czy Messi? Kto dzisiaj okaże się lepszy?

https://twitter.com/Argentina/status/1012825538807910400

To już pewne. W gronie ośmiu najlepszych drużyn na świecie zabraknie reprezentacji Francji lub Argentyny. Po tym spotkaniu do domu pojedzie Antoine Griezmann lub Leo Messi. Ciężko jest typować faworyta tego spotkania, ponieważ obie drużyny w fazie grupowej zawodziły. Wprawdzie „Trójkolorowi” awansowali z pierwszego miejsca w grupie, ale ich zwycięstwa z Australią i Peru były wymęczone, a remis z Danią oburzył kibiców, którzy zobaczyli najnudniejsze spotkanie turnieju. Z kolei „Albiceleste” awansowali do 1/8 finału rzutem na taśmę, dzięki trafieniu Marcosa Rojo w końcówce spotkania z Nigerią. Dzisiejszy mecz zweryfikuje, która z drużyn znajduje się w lepszej formie.

Przewidywane składy według FIFA

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, N’Golo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele; Olivier Giroud

Argentyna: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Angel Di Maria; Lionel Messi, Gonzalo Higuain

Gdzie obejrzeć mecz Francja – Argentyna?

Reprezentacje Francji i Argentyny zmierzą się ze sobą na stadionie w Kazaniu. Relację NA ŻYWO z tego spotkania przeprowadzimy na Wprost.pl. Mecz będzie transmitowany przez TVP2. Początek studia przedmeczowego o godz. 15:25.