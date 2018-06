NA ŻYWO: Wielkie starcie faworytów. Francja gra z Argentyną o ćwierćfinał

46 min. Przy piłce zawodnicy Argentyny. Spokojnie konstruują atak. 46 min. Zaczynamy drugą połowę! W przerwie nastąpiła zmiana w drużynie Argentyny. Schodzi Rojo, w jego miejsce Fazio. Statystyki po pierwszej części spotkania:

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013072732165165056 Koniec pierwszej połowy! Zapraszamy po przerwie 45 min.+2 Griezmann prawym skrzydłem, ale rywale wybijają piłkę. Rzut z autu dla Francji. 45 min.+1 Dwie minuty doliczone do pierwszej połowy. Teraz obie drużyny trochę chaotycznie. Powtórka cudownej bramki Argentyńczyka:

https://twitter.com/CorbettSports/status/1013070712716722176 45 min. Kontra Trójkolorowych. Pogba próbował indywidualnie, ale traci piłkę. 45 min. Argentyna w natarciu, teraz inicjatywa jest wyraźnie po ich stronie. Di Maria tą bramką zamyka usta krytykom. Zawodnik PSG był mocno krytykowany za swój występ w meczu z Nigerią. 43 min. Żółta kartka dla Mascherano. 42 min. Francuzi przysnęli przy tej akcji, skrzydłowy PSG nie pilnowany przed polem karnym. Mocne uderzenie i Lloris bez szans! 41 min. Di Maria! Argentyna wyrównuje!!! 41 min. Centra Messiego, wybijają Francuzi i rzut z autu dla Albiceleste. 41 min. Messi prawą stroną, Kante dobrze w odbiorze. Rzut rożny dla Argentyny. 40 min. Pavard w pole karne, Giroud próbował dojść do futbolówki, ale zabrakło mu kilka centymetrów. 39 min. Messi prawą stroną, podanie w pole karne, ale nie było tam żadnego z jego kolegów. Teraz piłkę rozgrywają Francuzi. 38 min. Pavon w pole karne, ale prosto w ręce Llorisa. 37 min. Kombinacyjna akcja Argentyńczyków, ale Griezmann odebrał piłkę Messiemu. 37 min. Powtórka akcji, po której podyktowano rzut karny dla Francji:

https://twitter.com/neymarxox/status/1013068471079456768 35 min. Otamendi znowu faulowany. Tym razem ucierpiał w starciu z Giroud. Zbyt wysoko uniesiona noga zawodnika Chelsea. 35 min. Hernandez w akcji lewą stroną, ale wybija piłkę Pavon. 34 min. Matuidi w walce o piłkę z Otamendim. Faulował Francuz, piłka dla Argentyny. Na trybunach i wokół stadionu jest dzisiaj bardzo kolorowo:

https://twitter.com/sporbord/status/1013051587273674754 33 min. Argentyńczycy mają przewagę w posiadaniu piłki, ale nie ma to przełożenia na akcje bramkowe. Teraz faulowany Pogba, rzut wolny dla Francji. 31 min. Mbappe! Otrzymał świetne podanie w polu karnym, próbował zwodu, ale to była zła decyzja. Przejęli obrońcy Albiceleste. 31 min. Argentyna póki co bez argumentów w ataku. A na ławce Dybala, Higuain i Aguero... 30 min. Bardzo ciężko jest dzisiaj zatrzymać Mbappe

https://twitter.com/IPheelz/status/1013066285868113920 29 min. Mbappe do Pavarda, ten dośrodkował w stronę Girouda, ale piłka odbiła się od zawodnika Chelsea. Błąd w przyjęciu. 28 min. Ajj! Teraz świetna akcja Argentyny. Mercado podawał przed bramkę, ale tam nie było żadnego z jego kolegów. 27 min. Ależ akcja Griezmanna! Indywidualna szarża prawym skrzydłem, wejście w pole karne i próba podania. Czujnie Armani, piłka w rękach bramkarza. 26 min. Mascherano dobrze w odbiorze, przejmują Argentyńczycy. Znowu mozolnie konstruują atak. 25 min. Prostopadłe podanie do Pereza, ale uprzedził go Lloris. 24 min. Podopieczni Sampaoliego przy piłce, Francuzi świetnie ustawieni. Ciężko Argentyńczykom przedostać się pod pole karne rywali. 23 min. Francuzi oddalają niebezpieczeństwo, ale futbolówka w posiadaniu rywali. 23 min. Rzut rożny dla Argentyny. W polu karnym trwają przepychanki, sędzia uspokaja sytuację. Wcześniej żółta kartka dla Tagliafico po faulu na Mbappe. 21 min. Pogba! Strzał wysoko ponad bramką. 19 min. Długa piłka do Mbappe, ten faulowany. Nie radzą sobie obrońcy Argentyny z zawodnikiem PSG. 19 min. Rzut wolny dla Francji! Wydawało się najpierw, że to będzie kolejny karny, ale faul miał miejsce tuż przed szesnastką. 18 min. Messi próbuje raz lewą, raz prawą stroną. Na razie świetnie ustawieni rywale. 18 min. Nieudana centra, wybijają defensorzy reprezentacji Francji. Argentyna przy piłce. 17 min. Di Maria do Banegi, ale ten dobrze blokowany przez Pavarda. Rzut rożny dla Argentyny. 16 min. Dobrze Francuzi w odbiorze, teraz to oni są przy piłce. Lloris szukał kolegów długim podaniem, ale niecelnie. 16 min. Oto strzelec bramki dla Trójkolorowych:

https://twitter.com/equipedefrance/status/1013062853891444736 14 min. Argentyna musi gonić wynik. Strzelona bramka da dużo spokoju Francuzom. 13 min. Griezmann! Pewnie wykonany rzut karny, Francja obejmuje prowadzenie 12 min. Żółta kartka dla Rojo, Mbappe leży na murawie. Lekarze udzielają mu teraz pomocy. 12 min. Mbappe przebiegł z piłką pół boiska, wbiegł w pole karne, tam nie poradził sobie z nim Rojo, który faulował zawodnika PSG. 11 min. Rzut karny dla Francji! 10 min. Podopieczni Jorge Sampaoliego rozgrywają piłkę. Rywale dobrze ustawieni w obronie. 9 min. POPRZECZKA! Antoine Griezmann mocno uderzył z rzutu wolnego, a piłka uderza o poprzeczkę. O dużym szczęściu mogą mówić Argentyńczycy. 8 min. Mbappe faulowany przed polem karnym, rzut wolny dla Francji. To będzie dobra okazja dla Trójkolorowych! 7 min. Argentyna konstruuje atak pozycyjny. Francuzi wychodzą wysoko i uniemożliwiają szybki atak. 6 min. Mbappe próbował akcji prawym skrzydłem, oszukał obrońcę, ale piłka przekroczyła linię boczną. Argentyna od rzutu z autu. 5 min. Dobra akcja Argentyny! Szybkie podanie do Di Marii, skrzydłowy PSG popędził lewą stroną, ale centrował niecelne. Lloris od bramki. 5 min. Tak wygląda zestawienie obu drużyn:

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013050538215247879 5 min. Dośrodkowanie w pole karne, trochę chaosu, ale ostatecznie wybijają Trójkolorowi. 4 min. Messi leży na murawie. Faulował go Matuidi. Dobra okazja do wrzutki w pole karne dla Argentyńczyków. 3 min. Pogba faulował rywala i Albiceleste zaczną od rzutu wolnego w środkowej strefie boiska. 3 min. Obie drużyny spokojnie wyszły w mecz, trwa badanie rywala. Próba ataku Francuzów, ale niecelne podanie. 2 min. Trójkolorowi spokojnie rozgrywają, rywale wysoko ustawieni. 1 min. Francuzi przy piłce, szybkie podanie do przodu, ale Giroud faulował rywala. Rzut wolny dla Argentyny. 16:00 Zaczynamy! 15:56 Teraz hymn Argentyny. Kibice tego kraju w przewadze na trybunach. 15:55 Czas na hymny obu państw! Na początek Marsylianka 15:54 Piłkarze wychodzą już na boisko! Minuty dzielą nas od rozpoczęcia pierwszego boju o ćwierćfinał Mistrzostw Świata! 15:46 Trójkolorowi rozgrzewają się na murawie stadionu w Kazaniu:

https://twitter.com/equipedefrance/status/1013053365750820865 15:30 Kibice wicemistrzów Europy zmierzają już na mecz:

https://twitter.com/equipedefrance/status/1013032515047772160 15:05 Składy:

Francja: Lloris - Pavard - Varane - Umtiti - Hernandez - Pogba - Kante - Matuidi - Griezmann - Giroud - Mbappe

Argentyna: Armani - Mercado - Tagliafico - Mascherano - Marcos Rojo - Otamendi - Banega - Di Maria - Perez - Pavon - Messi 14:55 W takim zestawieniu obie ekipy wybiegną na boisko:

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013040786965958656 14:46 Francuzi także pojawili się już na obiekcie w Kazaniu

https://twitter.com/FrenchTeam/status/1013039590150672384 14:42 Piłkarze reprezentacji Argentyny meldują się już na stadionie!

https://twitter.com/Argentina/status/1013038443822186496 10:23 Griezmann czy Messi? Kto dzisiaj okaże się lepszy?

https://twitter.com/Argentina/status/1012825538807910400

To już pewne. W gronie ośmiu najlepszych drużyn na świecie zabraknie reprezentacji Francji lub Argentyny. Po tym spotkaniu do domu pojedzie Antoine Griezmann lub Leo Messi. Ciężko jest typować faworyta tego spotkania, ponieważ obie drużyny w fazie grupowej zawodziły. Wprawdzie „Trójkolorowi” awansowali z pierwszego miejsca w grupie, ale ich zwycięstwa z Australią i Peru były wymęczone, a remis z Danią oburzył kibiców, którzy zobaczyli najnudniejsze spotkanie turnieju. Z kolei „Albiceleste” awansowali do 1/8 finału rzutem na taśmę, dzięki trafieniu Marcosa Rojo w końcówce spotkania z Nigerią. Dzisiejszy mecz zweryfikuje, która z drużyn znajduje się w lepszej formie.

Przewidywane składy według FIFA

Francja: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, N’Golo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele; Olivier Giroud

Argentyna: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico; Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Perez, Angel Di Maria; Lionel Messi, Gonzalo Higuain

Gdzie obejrzeć mecz Francja – Argentyna?

Reprezentacje Francji i Argentyny zmierzą się ze sobą na stadionie w Kazaniu. Relację NA ŻYWO z tego spotkania przeprowadzimy na Wprost.pl. Mecz będzie transmitowany przez TVP2. Początek studia przedmeczowego o godz. 15:25.

