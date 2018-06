Już jutro Hiszpania zagra z Rosją o ćwierćfinał. Gdzie i o której ten mecz?

W pierwszym niedzielnym meczu 1/8 mundialu zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Rosji. Choć to zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego są zdecydowanym faworytem spotkania, to gospodarze turnieju z pewnością nie odpuszczą. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Początek spotkania o godz. 16.

Hiszpania w każdym turnieju jest postrzegana jako faworyt do sięgnięcia po końcowe trofeum. Nie inaczej jest tym razem, choć „La Furia Roja” nie radzą sobie tak dobrze jak osiem lat temu, kiedy ostatecznie sięgnęli po tytuł mistrzowski. W pierwszym meczu Mistrzostw Świata Hiszpanie po emocjonującym spotkaniu zremisowali z Portugalią 3:3. Później męczyli się zarówno z Iranem jak i Maroko. I choć wyszli z grupy z pierwszego miejsca, to ich forma jest daleka od idealnej. W nieco innej sytuacji są Rosjanie. Podopieczni Stanisława Czerczesowa wprawili kibiców w euforię po wysokich wygranych z Arabią Saudyjską oraz Egiptem. Otrzeźwienie przyszło w starciu z Urugwajem. Drużyna z Ameryki Południowej wypunktowała wszystkie słabości Rosjan wbijając im trzy bramki. Faza pucharowa to jednak już zupełnie inna historia, którą Hiszpania i Rosja postarają się napisać na nowo. Przewidywane składy: Hiszpania: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Andres Iniesta, Isco; Diego Costa and Iago Aspas. Rosja: Igor Akinfiejew; Mario Fernandes, Ilija Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow; Roman Zobnin, Daler Kuzjajew; Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Denis Czeryszew; Artiom Dziuba Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania – Rosja? Reprezentacje Hiszpanii i Rosji zmierzą się o godz. 16 na stadionie Łużniki w Moskwie. Relacja z tego meczu NA ŻYWO we Wprost.pl. Transmisję spotkania przeprowadzi TVP2 oraz TVP Sport. Początek studia przedmeczowego o 15:20. Czytaj także:

Mundial 2018. Francja odesłała Argentynę do domu. Zobacz najlepsze memy!