Gospodarze w starciu z faworytem. Rosja odeśle Hiszpanię do domu?

Choć to Hiszpanie są zdecydowanym faworytem meczu z Rosją, to gospodarze turnieju postarają się sprawić niespodziankę. Podopieczni Stanisława Czerczesowa mają po swojej stronie kibiców, znajomość boiska oraz mniejszą presję, ponieważ sam awans do tej fazy turnieju jest dla nich dużym sukcesem. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Początek spotkania o godz. 16.

To będzie niczym starcie Dawida z Goliatem. Faworyzowana Hiszpania zmierzy się o ćwierćfinał Mistrzostw Świata z Rosją. Gospodarze turnieju po dwóch wysokich wygranych w grupie dostali skrzydeł. Osiem bramek zaaplikowanych Arabii Saudyjskiej i Egiptowi tchnęło nadzieję w serca rosyjskich kibiców. I choć w meczu z Urugwajem przyszło bolesne otrzeźwienie, to podopieczni Stanisława Czerczesowa z pewnością będą chcieli zawalczyć o spełnienie marzeń i pokonanie rywala. Czeka ich jednak ciężkie zadanie. Siła w ataku i błędy bramkarza Hiszpanie na początek mundialu zafundowali wespół z Portugalczykami fantastyczne widowisko. Po remisie 3:3 wydawało się, że mistrzowie świata z 2010 roku pójdą za ciosem i rozniosą w pył kolejnych rywali. Tak się jednak nie stało, a po wymęczonym zwycięstwie z Iranem przyszedł niespodziewany remis z Maroko. Podopieczni Fernando Hierro wprawdzie awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie, ale ich grze brakuje jeszcze szybkości i skuteczności. Starcie z Rosjanami będzie dobrą okazją do pokazania kibicom na całym świecie, że Hiszpanie chcą włączyć się do walki o prestiżowe trofeum. Rosyjscy defensorzy będą musieli uważać na Diego Costę, który w tym turnieju strzelił już trzy bramki. Podobnym dorobkiem może pochwalić się Denis Czeryszew, który jest najskuteczniejszym strzelcem w ekipie gospodarzy. Podopieczni Czerczesowa będą chcieli z pewnością wykorzystać zniżkę formy Davida de Gei, który w tym turnieju zaliczył już kilka złych interwencji. Pójście na otwartą wymianę ciosów z Hiszpanią nie wchodzi jednak w grę, ponieważ drużyna z Półwyspu Iberyjskiego potrafi bezlitośnie wykorzystać każdą chwilę słabości w defensywie. Przewidywane składy: Hiszpania: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Andres Iniesta, Isco; Diego Costa and Iago Aspas. Rosja: Igor Akinfiejew; Mario Fernandes, Ilija Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow; Roman Zobnin, Daler Kuzjajew; Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Denis Czeryszew; Artiom Dziuba Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania - Rosja? Reprezentacje Hiszpanii i Rosji zmierzą się o godz. 16 na stadionie Łużniki w Moskwie. Relacja z tego meczu NA ŻYWO we Wprost.pl. Transmisję spotkania przeprowadzi TVP2 oraz TVP Sport. Początek studia przedmeczowego o 15:20.