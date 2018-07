W niedzielę Chorwacja zagra z Danią o ćwierćfinał MŚ. Gdzie oglądać ten mecz?

Chorwacja fazę grupową zakończyła z kompletem zwycięstw. Ekipę prowadzoną przez Zlatko Dalicia do tej pory zapamiętaliśmy za efektowne zwycięstwo z Argentyną 3:0 oraz ofensywny styl gry, który po prostu dobrze się ogląda.

Dania do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji awansowała z dwoma remisami i porażką na koncie. W ostatnim grupowym starciu bezbramkowo zremisowała z Francją. Po tym meczu nie brakowało opinii, że obejrzeliśmy jedno z najnudniejszych spotkań na rosyjskim mundialu. Co by nie mówić, drużyna selekcjonera Age Hareide dopięła swego. Z drugiego miejsca trafiła do kolejnej fazy turnieju i w niedzielę czeka ją niezwykle wymagające spotkanie z „Ognistymi”.

Gdzie odbędzie się mecz?

Mecz Chorwacja - Dania zostanie rozegrany w Niżnym Nowogrodzie. Miejscowy stadion, zlokalizowany u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi może pomieścić 45 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Dania?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Niżnym Nowogrodzie. Transmisja spotkania Chorwacja - Dania w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

