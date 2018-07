Rozluźniony „Gang Olsena” chce powtórzyć sukces sprzed 20 lat. Dania gra z Chorwacją o ćwierćfinał MŚ

Chorwacja w fazie grupowej pokazała, że jest drużyną nie tylko potrafiącą zgarniać komplet punktów z silnymi rywalami. „Vatreni” udowodnili, że ich styl gry może być ucztą dla kibiców, którzy decydują się zobaczyć ich w akcji. Wcale nie na wyrost będzie powiedzenie, że Chorwaci grają efektownie. Przekonaliśmy się o tym choćby w spotkaniu z Argentyną. Drużyna selekcjonera Zlatko Dalicia pokonała wicemistrzów świata 3:0, co można było uznać za ogromną sensację. „Vatreni” awansowali do 1/8 finału MŚ bez porażki, a ich szkoleniowiec zachowuje spokój przed niedzielnym starciem z Danią.

– Na zewnątrz muszę być spokojny, moje doświadczenie mnie tego nauczyło – mówił Dalić na przedmeczowej konferencji prasowej. – Przez ostatnie pół roku starałem się znaleźć dobre rozwiązania, aby osiągnąć podstawowy cel i wyjść z grupy. To była ogromna presja, którą na siebie wziąłem – dodał.

„Muszę być spokojny, ale jest we mnie niepokój. Jak Bóg pozwoli, w niedzielę będziemy szczęśliwi. Jeśli nie, będę dumny z czasu spędzonego z tymi chłopakami” – powiedział Zlatko Dalić.

Rozluźniony „Gang Olsena” zagra efektownie?

Duńczykom do awansu wystarczyły dwa remisy i zwycięstwo w fazie grupowej. Zespół prowadzony przez trenera Age Hareide już powtórzył sukces z 2002 r., kiedy dostał się do 1/8 finału, a już w niedzielę może nawiązać do tego, co wydarzyło się w 1998 r. Wtedy Dania znalazła się w ćwierćfinale mistrzostw świata. W starciu o półfinał przegrała z Brazylią 2:3, ale to był i tak ogromny sukces „Gangu Olsena”.

Hareide po fazie grupowej rosyjskiego mundialu przyznał, że jego ekipa ma sporo szczęścia. Teraz przekonuje, że z jego piłkarzy zeszło już napięcie towarzyszące im w pierwszej fazie turnieju. – Większość naszych zawodników nie grała wcześniej w Pucharze Świata, ale ten mecz będzie inny. Włożymy w to energię, ponieważ musimy wygrać. Mamy pozytywne podejście – stwierdził szkoleniowiec. Dania z pewnością najbardziej może liczyć na Christiana Eriksena, którego „Guardian” określa jako „twórczy punkt oparcia” tego zespołu. Gracz Tottenhamu w niedzielę z pewnością będzie porównany z Luka Modriciem

Mecz z Chorwacją to dla Danii okazja, by porzucić pragmatyczny styl gry, do którego przyzwyczaili podopieczni Hareide. Nie wszystkim kibicom podoba się takie podejście do futbolu, ale spotkanie 1/8 finału może wyzwolić z tej ekipy nową energię. Wielu Duńczyków oczekuje, że „Gang Olsena” zagra efektownie i z radością. Chociaż powiedzmy sobie szczerze - jeśli awansują do ćwierćfinału, nikt nie będzie pamiętał o stylu.

Przewidywane składy:

Chorwacja: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Milan Badelj - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic​

Dania: Kasper Schmeichel - Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard - Lasse Schone, Thomas Delaney - Pione Sisto, Christian Eriksen, Yussuf Yurary Poulsen - Nicolai Jorgensen

Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Dania?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Niżnym Nowogrodzie. Transmisja spotkania Chorwacja - Dania w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.