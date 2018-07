FIFA wyznaczyła kolejnych sędziów. To koniec mundialu dla Marciniaka?

FIFA wczoraj oficjalnie zatwierdziła nazwiska arbitrów, którzy będą sędziowali wtorkowe mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata. Mecz Szwecji ze Szwajcarią poprowadzi Damir Skomina ze Słowenii, a podczas spotkania Anglii z Kolumbią głównym sędzią będzie Amerykanin Mark Geiger. Nazwiska arbitrów prowadzących wtorkowe mecze były jedyną niewiadomą w tej fazie turnieju. Tym samym pewne jest, że żadnego ze starć 1/8 finału nie poprowadzi Szymon Marciniak.

Dwa kosztowne błędy

Polski sędzia mógł być jednym z czołowych arbitrów rosyjskiego mundialu. Na korzyść Marciniaka przemawiało to, że ma dobry kontakt z piłkarzami oraz doświadczenie w obsłudze systemu VAR, który już jakiś czas temu został wprowadzony w Ekstraklasie. System ten zgubił jednak 37-latka z Płocka. Polak prowadził w fazie grupowej dwa spotkania: Argentyny z Islandią (1:1) oraz Niemiec ze Szwecją (2:1). W obu tych meczach doszło do kontrowersji. W meczu „Albiceleste” Marciniak nie odgwizdał karnego po faulu na Pavonie, a w starciu europejskich drużyn nie podyktował jedenastki po faulu na Bergu. W obu tych sytuacjach mógł skorzystać z systemu VAR, ale tego nie zrobił. I to go zgubiło.

Jak podaje portal socceramerica.com, sytuacja w meczu z Argentyną jest podawana jako przykład błędnego działania VAR. Marciniak mógł faktycznie nie zauważyć błędu, ale w takiej sytuacji zadaniem sędziów obsługujących system w centrali w Moskwie jest poinformowanie arbitra, że powinien zweryfikować sytuację. Tak się jednak nie stało. Polski sędzia mógł jednak samodzielnie podjąć decyzję o wideoweryfikacji, co zajmuje kilkadziesiąt sekund. Postanowił jednak zdać się na własne doświadczenie i intuicję.

FIFA nie poinformowała, którzy z 35 arbitrów głównych oficjalnie zakończyli swój udział w mundialu. Kontrowersje wokół Marciniaka znacznie obniżyły szanse polskiego arbitra tym bardziej, że wkrótce czekają nas spotkania ćwierćfinałowe, a tam nie ma miejsca na błędy.

Czytaj także:

Już jutro Belgia zagra z Japonią o ćwierćfinał. Gdzie i o której ten mecz?