Belgia zmierzy się z Japonią o ćwierćfinał. Gdzie i o której można obejrzeć ten mecz?

O reprezentacji Belgii od kilku lat mówi się, że może w końcu „namieszać” i zdetronizować najlepsze reprezentacje na świecie. „Czerwonym Diabłom” nie udało się to podczas Euro 2016, kiedy to pożegnali się z rozgrywkami już w ćwierćfinale. Na mundialu w Rosji mają apetyt na więcej. Nic dziwnego, ponieważ podopieczni Roberto Martineza zakończyli grupę z kompletem zwycięstw, a tercet Hazard – de Bruyne – Lukaku jak na razie nie zawodzi. Po drugiej stronie znajdują się Japończycy, którzy rzutem na taśmę awansowali z „polskiej” grupy. Zawodnicy „Kraju Kwitnącej Wiśni” będą musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości, by zawalczyć z faworyzowanymi Belgami o ćwierćfinał.

Przewidywane składy według FIFA

Belgia: Thibaut Courtois; Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thomas Meunier; Dries Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako

Gdzie obejrzeć mecz Belgia – Japonia?

Reprezentacje Belgii i Japonii zmierzą się 2 lipca o godz. 20 na stadionie w Rostowie. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP1. Początek studia przedmeczowego o 19:50.

Czytaj także:

Rozpędzona Belgia kontra nieprzewidywalna Japonia. Lukaku wprowadzi kolegów do ćwierćfinału?