Trudno uwierzyć, że któryś z tych zespołów zagra w ćwierćfinale. Czy mecz bez gwiazd porwie kibiców?

Przed rozpoczęciem mundialu w Rosji z pewnością nie postawilibyśmy złamanego rubla na to, że któryś z tych zespołów zagra w ćwierćfinale. Tymczasem już teraz mamy pewność, że o półfinał walczyć będą piłkarze jednej z tych reprezentacji. Czy będą to Szwedzi czy Szwajcarzy, dla większości kibiców nie ma to większego znaczenia. Dobrze, jeżeli nie pomylą nazw obu ekip. Fani piłki nożnej wiedzą jednak, że w środę 3 lipca na stadionie w Petersburgu będzie na co popatrzeć.

Zanosi się na występ dwóch równorzędnych drużyn: świetnie zorganizowanych, walczących o każdą piłkę i gotowych na każdego przeciwnika. Dość przypomnieć, że w fazie grupowej Szwedzi rozgromili Meksyk 3:0 i byli bliscy sprawienia sensacji w meczu z Niemcami. Szwajcarzy z kolei postawili się faworyzowanej Brazylii, niespodziewanie remisując 1:1 z naszpikowanym gwiazdami zespołem „Canarinhos”.

Mecz Szwecji i Szwajcarii będzie wyjątkowym pojedynkiem także pod tym względem, że w obu zespołach trudno doszukiwać się oczywistych gwiazd. W ekipie Szwajcarii za takiego piłkarza od lat uchodził niepozorny Xerdan Shaqiri, jednak w ostatnim okresie znacząco spuścił z tonu, odchodząc z Bayernu Monachium do Stoke, z którym spadł z Premier League. O braku głośnych nazwisk w ekipie Szwecji najlepiej świadczy fakt, że wciąż wspomina się tam Zalatana Ibrahimovicia, który na mundial do Rosji nie pojechał.

Kibice Szwecji mocnych punktów swojej reprezentacji upatrują w szczelnej defensywie. Przed tym meczem podobnie o swoim zespole mówili Szwajcarzy, jednak żółte kartki wykluczyły z 1/8 Lichtsteinera i Schara. W miejsce któregoś z nich najprawdopodobniej wejdzie doświadczony, ale też słynący z fatalnych momentów zagapienia Johan Djourou. To kolejny powód, by obserwować to spotkanie. Może okazać się, że w tym niepozornie zapowiadającym się meczu zobaczymy sporo bramek.

Przewidywane składy:

Szwecja: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen

Szwajcaria: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Josip Drmic

Gdzie obejrzeć mecz Szwecja – Szwajcaria?

Reprezentacje Szwecji i Szwajcarii zmierzą się 3 lipca o godz. 16 na stadionie Sankt Petersburg Arena. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP2. Początek studia przedmeczowego o 15:50.

