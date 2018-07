Pogromcy Polaków zagrają o ćwierćfinał z Anglią. Gdzie oglądać ten mecz?

Reprezentacja Kolumbii zmagania w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Rosji zaczęła od zaskakującej porażki z Japonią. „Los Cafeteros” w kolejnym meczu spisali się już o wiele lepiej i wygrali z Polską z 3:0. W ostatecznym starciu z Senegalem zespół Jose Pekermana zwyciężył 1:0 i przypieczętował awans do 1/8 finału.

Podobnie w pierwszej części rosyjskiego turnieju zaprezentowali się Anglicy. „Synowie Albionu” na początek wygrali z Tunezją, a później urządzili sobie festiwal strzelecki i pokonali Panamę 6:1. W ostatnim grupowym starciu angielska ekipa poległa w rywalizacji z Belgią. Dwa zwycięstwa wystarczyły, by znaleźć się w kolejnej fazie mundialu.

Gdzie oglądać mecz Kolumbia - Anglia?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Kolumbia - Anglia w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Odchodzą legendy. Iniesta i Pique żegnają się z grą w reprezentacji Hiszpanii!