NA ŻYWO: Konferencja Zbigniewa Bońka i Adama Nawałki

12:46 Zakończyła się konferencja prasowa. Przypomnijmy, Adam Nawałka nie będzie już trenerem reprezentacji Polski. Swoje obowiązki ma pełnić do 30 lipca. 12:44 - Uważam, że Adam Nawałka zrobił dobrze. Zaczęło się szukanie afer nie wiadomo z jakiego powodu. Każdy musi mieć komfort psychiczny, żeby wykonywać pracę. 12:43 - Na moim biurku już znalazło się 6-7 CV trenerów. 12:42 Boniek o wyborze nowego trenera: Znamy trenerów w całej Europie, wiemy, kto chciałby przyjechać tu i trenować reprezentację Polski. Zdecyduje wiele aspektów. Przez tydzień chciałbym odpocząć. 12:41 Boniek o słowach Lewandowskiego: - Robert jest fantastycznym kapitanem, ale też mu te mistrzostwa nie wyszły. Od niego będziemy zaczynać budowanie nowej reprezentacji. 12:39 - Chcemy znowu pojechać na mistrzostwa Europy. W Lidze Narodów chcemy grać jak równy z równym. 12:38 - Adam Nawałka był fantastycznym wyborem. Przychodzi jednak taki dzień, że dana praca się kończy. Mogę powiedzieć, że jego pozycja jest teraz mocniejsza niż w dniu, kiedy zaczynał pracę. 12:37 - Adam Nawałka jest od dzisiaj wolnym człowiekiem, ale my myślimy dalej, co zrobić z reprezentacją. 12:37 - Trenowanie reprezentacji Polski na pewno dla wielu jest wielkim wyzwaniem. To musi być trener z wielką ambicją, który będzie wiedział, jak dostosować taktykę do naszej mentalności. 12:36 - Będę kierował się doświadczeniem i intuicją. Nie ograniczam się, czy to będzie trener z polski czy zagranicy. 12:33 - Nie pracuję na dwóch frontach. Do teraz nie szukałem nowego selekcjonera. Teraz mamy odpowiedni czas i możliwości, by się nad tym zastanowić. Byłem przekonany, że przy małych korektach można było pójść dalej w tym samym składzie. 12:32 Adam Nawałka opuścił już salę konferencyjną, będą jeszcze pytania do Zbigniewa Bońka. 12:31 - Uważam, ze to wynik ma wpływ na to, jak zwodnicy się czują, jakie jest ich nastawienie. Jeśli przegrywa się mecz, piłkarze są zmęczeni. Wszystko zaczyna się od głowy. Inaczej może być po ciężkim, ale udanym meczu. 12:30 Nawałka o przygotowaniu fizycznym: Było na bardzo podobym poziomie jak na Euro 2016. Bieganie się nie zmieniło. Zawsze to my przewyższaliśmy rywali, jeśli chodzi o przebiegnięty dystans. 12:25 - Chcieliśmy poszerzyć nasze możliwości taktyczne. Zdawaliśmy sobie sprawę z pewnych zagrożeń. Wierzyliśmy, że wyjdziemy z nich obronną ręką. 12:24 Nawałka: Nowy selekcjoner zdecyduje o wyborze dalszej strategii. 12:22 Boniek: Na tym stadionie awansowaliśmy do MŚ, ME, wygraliśmy z Niemcami. Po tym meczu popłakałem się, to stało się dzięki trenerowi Nawałce. 12:21 - Co do mojej przyszłości: W tej chwili kończymy raport, dajemy sobie jeszcze kilka dni, by zostawić pełną dokumentację. Co będzie później? Dwa tygodnie wypoczynku i będę podejmował dalsze decyzje. 12:19 - Każdy dzień z reprezentacją to fantastyczne przeżycie. To honor i zaszczyt reprezentować Polskę. 12:18 - Potrzebne są nowe decyzje. Mam na myśli trenera, który wykorzysta potencjał zawodników i weźmie odpowiedzialność za drużynę. 12:17 - Pewien etap się zakończył. Z pełną odpowiedzialnością podjąłem taką decyzję, długo rozmawialiśmy z prezesem. 12:14 - Największym zarzutem, jaki mogę przytoczyć to personalia. Nie trafiłem ze składem. Byliśmy w trudnej sytuacji, zdawaliśmy sobie sprawę, że wielu zawodników miało problemy. Biorę to na siebie, piłkarzy chcę pochwalić za postawę. 12:13 Czas na pytania dziennikarzy. 12:12 - Była trudna sytuacja pod względem personalnym. Chcieliśmy wyjść z tego obronną ręką, a nie narzekając na lewo i prawo. 12:12 - Popełniłem wiele błędów, które miały wpływ na naszą postawę. 12:11 - Nie wykonaliśmy zakładanych celów. W bardzo krytyczny sposób podchodzę do tego, co się wydarzyło. Jest wiele wniosków, one będą bardzo konstruktywne, kiedy drużynę przejmie nowy trener. 12:09 - Odpowiedzialność biorę na siebie, z godnością przyjmuję falę krytyki. Czasem była złośliwa, czasem niezwykle merytoryczna. 12:09 - Odzyskaliśmy zaufanie kibiców. Mistrzostwa w Rosji nie przekreślają pracy wykonanej przez ten sztab ludzi. 12:08 - Podziękowania w pierwszej kolejności należą się zawodnikom. Moje pierwsze powołania wzbudzały kontrowersje, ale miały one sens. 12:07 - Chcę podziękować prezesowi Bońkowi za to, że stworzył fantastyczne warunki, by ta reprezentacja mogła iść do przodu. 12:07 - Polska piłka zrobiła bardzo duży krok do przodu, jeśli chodzi o moją kadencję. Godnie żegnam się z reprezentacją. To olbrzymi sukces całego sztabu. 12:06 - Cieszę się, że mam możliwość pożegnania się z pracą selekcjonera w tym miejscu. Jest mi przykro z tego powodu, ale z optymizmem patrzę w przyszłość. 12:05 - Spotkaliśmy się w smutnych okolicznościach. To stadion, który dostarczył nam wiele radości. 12:05 Teraz głos zabrał Adam Nawałka. 12:05 - Brak selekcjonera powoduje też zmiany w sztabie. 12:04 - Czasami są wielkie sukcesy, czasami wielkie porażki. Po mistrzostwach musimy to wszystko przemyśleć i od września ruszyć do dalszej pracy. 12:01 - Adam Nawałka do 30 lipca jest trenerem reprezentacji. Po 30 lipca szukamy nowego trenera. 12:01 - Reprezentacja wymaga kilku korekt, trzeba podejść do tego z nowym entuzjazmem. 12:00 - W sporcie są zwycięstwa i porażki. Staraliśmy się zrobić wszystko co najlepsze pod względem sportowym, ale te mistrzostwa piłkarsko nam nie wyszły. 12:00 Głos zabierze Zbigniew Boniek. 12:00 Zaczyna się konferencja z udziałem prezesa PZPN i selekcjonera. 11:34 Z medialnych doniesień wynika, że Adam Nawałka pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Po godzinie 12 wszystko powinno być już jasne. 11:32 Za niecałe 30 minut rozpocznie się konferencja prezesa Zbigniewa Bońka i trenera Adama Nawałki.

Po nieudanym mundialu w Rosji reprezentacja Polski 29 czerwca wróciła do kraju. Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację na mistrzostwach świata na ostatnim miejscu w grupie. Po porażkach z Senegalem i Kolumbią wygrali na otarcie łez z Japonią, ale nie jest tajemnicą, że przyszłość selekcjonera Adama Nawałki stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt szkoleniowca obowiązywał do końca udziału reprezentacji w turnieju w Rosji.

Nawałka bronił swoich decyzji

Po zwycięstwie z Japonią Nawałka ogłosił, że oddaje się do dyspozycji zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. To w rzeczywistości puste hasło, bo trener reprezentacji „do dyspozycji zarządu” pozostaje cały czas, jednak było wiadomo, że przed Zbigniewem Bońkiem trudna decyzja odnośnie tego, kto powinien dalej prowadzić drużynę narodową. – Przede wszystkim musi się odbyć analiza, musi powstać mój i sztabu raport. To teraz najważniejsze – tłumaczył Nawałka i podkreślał, że nigdy nie podejmuje decyzji na gorąco. – Nie zgadzam się, że pogubiłem się w zmianach personaliów i taktyki. Mając informacje z treningów i meczów musieliśmy podejmować decyzje. Ja opieram się na swoim sztabie, ja podejmuję decyzję – bronił się selekcjoner.

