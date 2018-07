Skandal przed meczem Kolumbia – Anglia. Kontrowersyjna okładka tabloidu

W tym spotkaniu trudno wskazać faworyta. Kolumbijczycy rozprawili się w grupie z Polską i Senegalem, ulegając jednak w pierwszym starciu z Japonią. Faza pucharowa to jednak zupełnie inna historia, a starcie z Anglią będzie poważnym sprawdzianem dla „Los Cafeteros”. Podopieczni Garetha Southgate'a również mają apetyt na grę w ćwierćfinale mundialu, a kibice w kraju odliczają godziny do wieczornego hitu. Atmosferę podgrzewają brytyjskie media, w tym tabloid „The Sun”.

Krytyka okładki

Dzisiejsza okładka dziennika przedstawia zdjęcie napastnika reprezentacji Harry'ego Kane'a. Fotografii towarzyszy napis „Jako Trzy Lwy stojące przed narodem, który dał światu Shakirę, wspaniałą kawę i inne rzeczy, mówimy: Go Kane!” . Ostatnie dwa słowa nasuwają skojarzenia z „cocaine”, co oznacza kokainę, która w opinii dziennika nieodłącznie kojarzona jest z Kolumbią.

To nie spodobało się Kolumbijczykom. Hiszpański „As” powołuję się na stację Caracol TV, która nazwała okładkę tabloidu „wulgarną”. „El Espectador” napisał z kolei, że „Kolumbia odpowie na boisku”. Swoje oburzenie wyrazili także użytkownicy Twittera. Niektórzy zwracają uwagę na to, że południowoamerykański kraj może kojarzyć się z wieloma wspaniałymi rzeczami, a łączenie go z narkotykami jest nie w porządku. Na profilu „Sock Council” przypomniano z kolei, że w Kolumbii 220 tys. osób zginęło w wojnach narkotykowych, a 5,2 mln mieszkańców kraju zostało przesiedlonych w związku z tymi konfliktami. „Nie kupujcie The Sun” – podsumowano.