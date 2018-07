Szwecja czy Szwajcaria? Jedna z tych drużyn zagra w ćwierćfinale. Gdzie i o której można obejrzeć mecz?

3 lipca na mundialu w Rosji zmierzą się dwie drużyny, z którymi przeciętny kibic raczej nie wiąże większych emocji. Polacy mogą co najwyżej odczuwać żal, że przed dwoma laty to nasza reprezentacja była lepsza od Helwetów, a dziś nie ma jej już na tym etapie turnieju. Czy porównywani z Polską Szwajcarzy dotrą do ćwierćfinału? Relacja NA ŻYWO na Wprost.pl. Początek spotkania o godz. 16.

Przed rozpoczęciem mundialu w Rosji z pewnością nie postawilibyśmy złamanego rubla na to, że któryś z tych zespołów zagra w ćwierćfinale. Fani piłki nożnej wiedzą jednak, że w środę 3 lipca na stadionie w Petersburgu będą mogli oglądać występ dwóch równorzędnych drużyn: świetnie zorganizowanych, walczących o każdą piłkę i gotowych na każdego przeciwnika. W fazie grupowej Szwedzi rozgromili Meksyk 3:0 i byli bliscy sprawienia sensacji w meczu z Niemcami. Szwajcarzy z kolei postawili się faworyzowanej Brazylii, niespodziewanie remisując 1:1 z naszpikowanym gwiazdami zespołem „Canarinhos”. Przewidywane składy: Szwecja: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen Szwajcaria: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Josip Drmic Gdzie obejrzeć mecz Szwecja – Szwajcaria? Reprezentacje Szwecji i Szwajcarii zmierzą się 3 lipca o godz. 16 na stadionie Sankt Petersburg Arena. Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP2. Początek studia przedmeczowego o 15:50.