KFC parodiuje Neymara. Reklama restauracji robi furorę w sieci

Memy z Neymarem

Brazylijczyk znany jest z tego, że lubi wyolbrzymiać sytuacje na boisku. Podczas Mistrzostw Świata w Rosji Neymar często pada na murawie. Niektóre z tych upadków są sprokurowane przez przeciwników, którzy nie oszczędzają gwiazdora „Canarinhos”. Kibice wiedzą jednak doskonale, że zawodnik lubi też dołożyć coś od siebie. Często przy nawet najmniejszym kontakcie z rywalem pada na murawę niczym rażony prądem zachowując się tak, jakby stała się mu wielka krzywda. Gdy już trochę poleży i podyskutuje z sędzią wraca do gry, a sytuacja powtarza się przy kolejnym faulu.

Turlanie po kurczaka

Tak tez było w grupowym meczu z Serbią. W pewnym momencie Neymar został sfaulowany przez rywala przy linii bocznej. Wówczas stało się coś, co wprawiło w osłupienie a jednocześnie rozbawiło kibiców. Brazylijczyk zaczął turlać się z taką prędkością, jakby robił to „z górki” a nie po prostej murawie. Do tego wydarzenia nawiązało KFC.

Oddział sieci restauracji z Republiki Południowej Afryki nagrał reklamę, której głównym bohaterem jest nieznany piłkarz. Zawodnik został sfaulowany w trakcie meczu i zaczyna się turlać. Najpierw turla się przez murawę boiska, później przez ulice, aż w końcu dociera do... restauracji KFC. Tam czeka na niego soczysty kurczak, który sprawia że zawodnik od razu staje na nogi. Kto wie, może Neymarowi też potrzeba takiego posiłku, by zaprzestać ostentacyjnych zachowań po faulach?

