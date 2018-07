Polscy piłkarze już na wakacjach. Na Instagramie pojawiają się pierwsze zdjęcia

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 nie sposób zaliczyć do udanych dla naszej kadry narodowej. Biało-czerwoni po porażkach z Senegalem i Kolumbią bardzo szybko zakończyli swój udział w turnieju i zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. Bolesna dla kibiców była zwłaszcza pierwsza przegrana z Senegalem. Kiepski styl gry i brak widocznego zaangażowania był komentowany jeszcze długo po tamtym meczu.

Ogłaszając decyzję o swojej rezygnacji, trener Adam NawałkaAdam Nawałka podkreślał, że to właśnie pierwszy mecz był kluczowy dla dalszych losów naszej drużyny na mundialu. – Zawiodły pewne detale, które decydują o tym, że drużyna przegrywa. Dla nas kluczowy był pierwszy mecz, tam popełniłem błędy personalne i o to mam do siebie największe pretensje – mówił selekcjoner podczas ostatniej konferencji prasowej na Stadionie narodowym w Warszawie.

Galeria:

Polscy piłkarze na wakacjach po mundialu w Rosji

Porażka porażką, ale życie toczy się dalej. Piłkarze wrócili już z Rosji i udali się na długo wyczekiwane urlopy. Dla wielu z nich wakacje zaczęły się dopiero teraz. Przed mundialem nie mogli pozwolić sobie na relaks ze względu na zgrupowania w Juracie i Arłamowie. Zdjęcia z wakacji reprezentantów zamieszczone na Instagramie zauważyli i zebrali dziennikarze portalu Sport.pl.

Czytaj także:

Ośmiornica typująca wyniki meczów skończyła na talerzu. Wcześniej zgadła wszystkie rezultaty