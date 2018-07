W piątek pierwszy ćwierćfinał mundialu w Rosji. Gdzie oglądać mecz Urugwaj - Francja?

Urugwaj do ćwierćfinału mundialu w Rosji awansował dzięki wygranej z Portugalią 2:1. Dwie bramki na wagę awansu dla ekipy selekcjonera Oscara Tabareza zdobył Edinson Cavani. Z kolei Francja w 1/8 finału turnieju wyrzuciła za burtę Argentynę. „Trójkolorowi” wygrali z ekipą „Albicelestes” 4:3, a jednym z bohaterów spotkania został Kylian Mbappe, który zapisał na swoim koncie dwie bramki.

Wciąż nie wiadomo, czy w piątek przeciwko Francji zagra Cavani, który w starciu z Portugalią musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Z doniesień „El Pais” wynika, że 31-letni napastnik na pewno nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce.

Gdzie odbędzie się mecz Urugwaj - Francja?

Mecz Urugwaj - Francja zostanie rozegrany w Niżnym Nowogrodzie. Miejscowy stadion, zlokalizowany u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi może pomieścić 45 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Urugwaj - Francja?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Urugwaj - Francja w TVP2, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Zaskakujący apel władz do mieszkańców miasta. „Bierzcie prysznic w parach”