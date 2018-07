Jeden z faworytów pożegna się z mundialem. Urugwaj ma duży problem przed starciem o półfinał

W 1/8 finału mundialu w Rosji z turniejem pożegnały się reprezentacje: Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Danii, Meksyku, Japonii, Szwajcarii oraz Kolumbii. Można powiedzieć, że turniej stanął na głowie, bowiem zawiedli faworyci. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi czy Andres Iniesta resztę mistrzostw świata mogą obejrzeć z wysokości trybun albo przed telewizorem. Pierwszy mecz w ramach ćwierćfinału rosyjskiego mundialu będzie prawdziwym piłkarskim hitem. W Niżnym Nowogrodzie Urugwaj zmierzy się z Francją. Wskazanie faworyta tego spotkania jest praktycznie niemożliwe.

Pokaz siły „Trójkolorowych”

Urugwajczycy w drodze do ćwierćfinału trafili na Portugalię, więc mieliśmy do czynienia ze starciem gigantów. Dwie bramki Edinsona Cavaniego wystarczyły, by zespół z Ameryki Południowej mógł świętować awans. Mistrzowie Europy przegrali 1:2 i nawet świetnie dysponowany w Rosji Ronaldo nie pomógł ekipie Fernando Santosa w zrealizowaniu celu.

To, co stało się w meczu Francja - Argentyna w poprzedniej fazie mundialu przejdzie do historii. „Trójkolorowi” wygrali 4:3 i wysłali „Albicelestes” do domu, jednak na wyróżnienie zasługuje nie tylko efektowny wynik tego spotkania. Francuzi urządzili pokaz siły i w końcu zagrali tak, jak chcieliby kibice - efektownie i skutecznie. Bezkonkurencyjny w tym starciu był Kylian Mbappe, strzelec dwóch goli, ale francuski zespół przede wszystkim wzorowo zadziałał jako całość.

Urugwaj bez Cavaniego?

Przed meczem z Francją Urugwajczycy mają problem, jeśli chodzi o dyspozycję Cavaniego. 31-latek w starciu z Portugalią doznał kontuzji i jego występ w piątek stoi pod znakiem zapytania. Ze zdjęć publikowanych przez urugwajską federację wynika, że zawodnik nie brał udziału w normalnych treningach z drużyną. Wiadomo, że Cavani nadal ma obrzęk mięśnia łydki i wydaje się, że nie ma szans na grę w wyjściowym składzie. Mógłby zastąpić go ktoś z dwójki - Cristhian Stuani i Maximiliano Gomez.

Przewidywane składy:

Urugwaj: Fernando Muslera - Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt - Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suarez, Edinson Cavani/Cristhian Stuani

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N’Golo Kante, Paul Pogba - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Corentin Tolisso - Olivier Giroud

Gdzie odbędzie się mecz Urugwaj - Francja?

Mecz Urugwaj - Francja zostanie rozegrany w Niżnym Nowogrodzie. Miejscowy stadion, zlokalizowany u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi może pomieścić 45 tys. kibiców.

Gdzie oglądać mecz Urugwaj - Francja?

Relacja NA ŻYWO z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na boisku w Moskwie. Transmisja spotkania Urugwaj - Francja w TVP2, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.

